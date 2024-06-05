https://1prime.ru/20240605/nazvanie-848830673.html

Банк "Тинькофф" поменял название

Банк "Тинькофф" поменял название - 05.06.2024, ПРАЙМ

Банк "Тинькофф" поменял название

Тинькофф провел ребрендинг и получил новое название Т-банк, сообщают "Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Станислава Близнюка. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T09:38+0300

2024-06-05T09:38+0300

2024-06-05T10:09+0300

россия

тинькофф

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Тинькофф провел ребрендинг и получил новое название Т-банк, сообщают "Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Станислава Близнюка."ТКС Холдинг объявляет о новом этапе развития бренда— Тинькофф эволюционирует в Т-Банк", — сообщили в кредитной организации.По словам Близнюка, упрощение названия является логичным шагом для сотрудников и клиентов, так как они уже используют букву "Т" во внутреннем обиходе компании и многие услуги уже имеют в названии префикс "Т".Он также заметил, что причиной для изменения названия стало масштабирование бизнеса и рост клиентской базы. В связи с этим было приянто решение об отказе от фамилии в названии, чтобы избежать отрицательного влияния на бренд.Обновление продуктов, дизайна карт и внешнего вида банкоматов будет происходить постепенно, поэтому клиенты могут наблюдать продукты с предыдущим названием.Однако все продукты и услуги продолжат работать без изменений, и клиентам не потребуется переоформление карт, заметили в банке.

https://1prime.ru/20240530/tinkoff-848663154.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, тинькофф