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Банк "Тинькофф" поменял название
Банк "Тинькофф" поменял название - 05.06.2024, ПРАЙМ
Банк "Тинькофф" поменял название
Тинькофф провел ребрендинг и получил новое название Т-банк, сообщают "Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Станислава Близнюка. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T09:38+0300
2024-06-05T09:38+0300
2024-06-05T10:09+0300
россия
тинькофф
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Тинькофф провел ребрендинг и получил новое название Т-банк, сообщают "Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Станислава Близнюка."ТКС Холдинг объявляет о новом этапе развития бренда— Тинькофф эволюционирует в Т-Банк", — сообщили в кредитной организации.По словам Близнюка, упрощение названия является логичным шагом для сотрудников и клиентов, так как они уже используют букву "Т" во внутреннем обиходе компании и многие услуги уже имеют в названии префикс "Т".Он также заметил, что причиной для изменения названия стало масштабирование бизнеса и рост клиентской базы. В связи с этим было приянто решение об отказе от фамилии в названии, чтобы избежать отрицательного влияния на бренд.Обновление продуктов, дизайна карт и внешнего вида банкоматов будет происходить постепенно, поэтому клиенты могут наблюдать продукты с предыдущим названием.Однако все продукты и услуги продолжат работать без изменений, и клиентам не потребуется переоформление карт, заметили в банке.
https://1prime.ru/20240530/tinkoff-848663154.html
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россия, тинькофф
Банк "Тинькофф" поменял название
Близнюк: банк "Тинькофф" поменял название на Т-банк
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Тинькофф провел ребрендинг и получил новое название Т-банк, сообщают
"Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Станислава Близнюка.
"ТКС Холдинг объявляет о новом этапе развития бренда— Тинькофф эволюционирует в Т-Банк", — сообщили в кредитной организации.
По словам Близнюка, упрощение названия является логичным шагом для сотрудников и клиентов, так как они уже используют букву "Т" во внутреннем обиходе компании и многие услуги уже имеют в названии префикс "Т".
Он также заметил, что причиной для изменения названия стало масштабирование бизнеса и рост клиентской базы. В связи с этим было приянто решение об отказе от фамилии в названии, чтобы избежать отрицательного влияния на бренд.
Обновление продуктов, дизайна карт и внешнего вида банкоматов будет происходить постепенно, поэтому клиенты могут наблюдать продукты с предыдущим названием.
Однако все продукты и услуги продолжат работать без изменений, и клиентам не потребуется переоформление карт, заметили в банке.
Акции "Тинькофф" станут "голубой фишкой" на Мосбирже