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Банк "Тинькофф" поменял название - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Банк "Тинькофф" поменял название
Банк "Тинькофф" поменял название - 05.06.2024, ПРАЙМ
Банк "Тинькофф" поменял название
Тинькофф провел ребрендинг и получил новое название Т-банк, сообщают "Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Станислава Близнюка. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T09:38+0300
2024-06-05T10:09+0300
россия
тинькофф
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Тинькофф провел ребрендинг и получил новое название Т-банк, сообщают "Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Станислава Близнюка."ТКС Холдинг объявляет о новом этапе развития бренда— Тинькофф эволюционирует в Т-Банк", — сообщили в кредитной организации.По словам Близнюка, упрощение названия является логичным шагом для сотрудников и клиентов, так как они уже используют букву "Т" во внутреннем обиходе компании и многие услуги уже имеют в названии префикс "Т".Он также заметил, что причиной для изменения названия стало масштабирование бизнеса и рост клиентской базы. В связи с этим было приянто решение об отказе от фамилии в названии, чтобы избежать отрицательного влияния на бренд.Обновление продуктов, дизайна карт и внешнего вида банкоматов будет происходить постепенно, поэтому клиенты могут наблюдать продукты с предыдущим названием.Однако все продукты и услуги продолжат работать без изменений, и клиентам не потребуется переоформление карт, заметили в банке.
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россия, тинькофф
РОССИЯ, Тинькофф
09:38 05.06.2024 (обновлено: 10:09 05.06.2024)
 
Банк "Тинькофф" поменял название

Близнюк: банк "Тинькофф" поменял название на Т-банк

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип "Тинькофф банка" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип Тинькофф банка на Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Тинькофф провел ребрендинг и получил новое название Т-банк, сообщают "Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Станислава Близнюка.
"ТКС Холдинг объявляет о новом этапе развития бренда— Тинькофф эволюционирует в Т-Банк", — сообщили в кредитной организации.
По словам Близнюка, упрощение названия является логичным шагом для сотрудников и клиентов, так как они уже используют букву "Т" во внутреннем обиходе компании и многие услуги уже имеют в названии префикс "Т".
Он также заметил, что причиной для изменения названия стало масштабирование бизнеса и рост клиентской базы. В связи с этим было приянто решение об отказе от фамилии в названии, чтобы избежать отрицательного влияния на бренд.
Обновление продуктов, дизайна карт и внешнего вида банкоматов будет происходить постепенно, поэтому клиенты могут наблюдать продукты с предыдущим названием.
Однако все продукты и услуги продолжат работать без изменений, и клиентам не потребуется переоформление карт, заметили в банке.
Банк Тинькофф - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
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