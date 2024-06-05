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Путин назвал условие окончания конфликта на Украине

Путин назвал условие окончания конфликта на Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин назвал условие окончания конфликта на Украине

Москва заинтересована в нейтральном статусе Киева, сообщил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T23:11+0300

2024-06-05T23:11+0300

2024-06-05T23:11+0300

политика

поставки вооружений

украина

сво

сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Москва заинтересована в нейтральном статусе Киева, сообщил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."Нейтральный статус Украины, невступление ее ни в какие блоки, это ограничения в известной степени вооружений и так далее - это безусловно то, в чем заинтересована Российская Федерация", — отметил он журналистам.Глава государства добавил, что конфликт на Украине закончится в течение двух или трех месяцев, если перестать поставлять Украине вооружение. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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поставки вооружений, украина, сво, сша