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Путин оптимистично оценил достижение Россией технологической независимости
Путин оптимистично оценил достижение Россией технологической независимости - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин оптимистично оценил достижение Россией технологической независимости
Технологическая независимость является одной из главных целей России, заявил глава государства Владимир Путин, добавив, что оптимистично смотри на достижение... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T23:02+0300
2024-06-05T23:02+0300
2024-06-05T23:02+0300
владимир путин
россия
технологии
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Технологическая независимость является одной из главных целей России, заявил глава государства Владимир Путин, добавив, что оптимистично смотри на достижение поставленной цели."В целях нашего развития, тех стратегических ориентирах, которые мы ставим перед собой, одна из главных целей - это технологическая независимость", — сказал президент.Российский лидер добавил, что Россия уже вкладывает и будет продолжать вкладывать значительные ресурсы в достижение технологической независимости.Глава государства отметил, что Россия находится на том этапе, когда это нужно сделать, поэтому он уверен в успехе достижения высоких результатов.
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владимир путин, россия, технологии
Владимир Путин, РОССИЯ, Технологии
Путин оптимистично оценил достижение Россией технологической независимости
Путин: одна из главных целей - это технологическая независимость
С. - ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Технологическая независимость является одной из главных целей России, заявил глава государства Владимир Путин, добавив, что оптимистично смотри на достижение поставленной цели.
"В целях нашего развития, тех стратегических ориентирах, которые мы ставим перед собой, одна из главных целей - это технологическая независимость", — сказал президент.
Российский лидер добавил, что Россия уже вкладывает и будет продолжать вкладывать значительные ресурсы в достижение технологической независимости.
Глава государства отметил, что Россия находится на том этапе, когда это нужно сделать, поэтому он уверен в успехе достижения высоких результатов.
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