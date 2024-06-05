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Депутат Гурулев призвал нанести ядерный удар по Нидерландам - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Депутат Гурулев призвал нанести ядерный удар по Нидерландам
Депутат Гурулев призвал нанести ядерный удар по Нидерландам - 05.06.2024, ПРАЙМ
Депутат Гурулев призвал нанести ядерный удар по Нидерландам
России следует нанести ядерный удар по побережью Нидерландов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Его слова приводит издание Mk.ru. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T13:46+0300
2024-06-05T13:46+0300
госдума
ядерное оружие
нидерланды
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. России следует нанести ядерный удар по побережью Нидерландов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Его слова приводит издание Mk.ru.Политик выступал в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым.По его словам, побережье Нидерландов обеспечивает ЕС примерно 50-60 процентами всего объема углеводородов. Удар по такой цели, отметил депутат, поставит Европу на колени."Причем это дело одного дня. С минимальным расходом ядерного боеприпаса. Минимальным", - сказал Гурулев.На уточняющий вопрос Соловьева, будет ли боеприпас ядерным, дипутат ответил положительно.
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госдума, ядерное оружие, нидерланды
Госдума, ядерное оружие, НИДЕРЛАНДЫ
13:46 05.06.2024
 
Депутат Гурулев призвал нанести ядерный удар по Нидерландам

Депутат Гурулев предложил нанести ядерный удар по побережью Нидерландов

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. России следует нанести ядерный удар по побережью Нидерландов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Его слова приводит издание Mk.ru.
Политик выступал в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым.
По его словам, побережье Нидерландов обеспечивает ЕС примерно 50-60 процентами всего объема углеводородов. Удар по такой цели, отметил депутат, поставит Европу на колени.
"Причем это дело одного дня. С минимальным расходом ядерного боеприпаса. Минимальным", - сказал Гурулев.
На уточняющий вопрос Соловьева, будет ли боеприпас ядерным, дипутат ответил положительно.
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Госдумаядерное оружиеНИДЕРЛАНДЫ
 
 
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