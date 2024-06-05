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Немецкий бизнесмен пытался спрятаться в посольстве ФРГ в Москве, пишут СМИ

Немецкий бизнесмен пытался спрятаться в посольстве ФРГ в Москве, пишут СМИ - 05.06.2024, ПРАЙМ

Немецкий бизнесмен пытался спрятаться в посольстве ФРГ в Москве, пишут СМИ

Инвестор из Германии Ральф Новак предпринял попытку скрыться в посольстве ФРГ в Москве перед оглашением ему приговора в суде. Об этом пишет немецкое издание Der | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T08:27+0300

2024-06-05T08:27+0300

2024-06-05T08:27+0300

экономика

бизнес

суд

махинации с акциями belkacar

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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Инвестор из Германии Ральф Новак предпринял попытку скрыться в посольстве ФРГ в Москве перед оглашением ему приговора в суде. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.В понедельник, 3 июня, Тушинский районный суд вынес Новаку приговор, осудив его на пять лет колонии общего режима по делу о хищении акций BelkaCar. Инвестор был под домашним арестом и не пришел на оглашение приговора, его адвокат Константин Елфимов тогда заявил РИА Новости, что не знает о том, где сейчас его подзащитный.Согласно данным издания, в понедельник днем Новак искал убежища в немецком посольстве в Москве и после длительных переговоров с дипломатами и адвокатами после полуночи добровольно покинул территорию.По мнению авторов материала, инвестор, скорее всего, хотел избежать тюрьмы, но шансов скрыться при помощи посольства имел мало мало, так как по Венской конвенции дипломаты обязаны были бы выдать его по требованию местных властей.МИД ФРГ не стал отвечать на запрос журналистов по данному случаю, сославшись на "защиту прав личности".Дело о хищении акций BelkaCar возбудили в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской фирмы Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Он посчитал, что его компаньоны и соотечественники Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной по заниженной цене. Соботка обратился в МВД РФ. До этого он намеревался судиться в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.

https://1prime.ru/20240604/sud-848805073.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, суд, махинации с акциями belkacar