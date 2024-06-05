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Осужденный в Москве немецкий инвестор добровольно явился в инспекцию

Осужденный в Москве немецкий инвестор добровольно явился в инспекцию - 05.06.2024, ПРАЙМ

Осужденный в Москве немецкий инвестор добровольно явился в инспекцию

Инвестор из Германии Ральф Новак, который пропал в день оглашение приговора по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, добровольно явился в... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T16:08+0300

2024-06-05T16:08+0300

2024-06-05T16:08+0300

происшествия

бизнес

махинации с акциями belkacar

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Инвестор из Германии Ральф Новак, который пропал в день оглашение приговора по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, добровольно явился в инспекцию. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Иван Гилев. "Сейчас в инспекции оформляем документы", — заявил собеседник агентства. Тушинский районный суд в понедельник назначил Новаку 5 лет колонии. На оглашение приговора бизнесмен не пришел, и его адвокат Константин Елфимов заявил РИА Новости, что не может связаться со своим клиентом.Дело возбудили в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин Германии посчитал, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер осуществили сделку по продаже 52% акций BelkaCar без его ведома и по заниженной цене. Он обратился в МВД России. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.Новак совместно с партнером Кройхером продал указанный пакет в 2019 году. В рамках следствия проводилось две экономических экспертизы. Первую провел Минюст России, оценив стоимость 52,47% акций на момент их приобретения в 2017 году в 53 копейки. Вторая была проведена экспертиза в коммерческой организации, по итогам которой акции оценены в 567 миллионов рублей, что и легло в основу фабулы.Новак и Азмуханов являются сотрудниками российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в РФ и также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами - были помещены под стражу, но затем меру пресечения смягчили на домашний арест.Кроме того, по делу проходит также сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин*. Он, как и Кройхер, заочно арестован и находится в международном розыске.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://1prime.ru/20240605/sud-848849575.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, махинации с акциями belkacar