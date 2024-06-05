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Осужденный в Москве немецкий инвестор добровольно явился в инспекцию - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Осужденный в Москве немецкий инвестор добровольно явился в инспекцию
Осужденный в Москве немецкий инвестор добровольно явился в инспекцию - 05.06.2024, ПРАЙМ
Осужденный в Москве немецкий инвестор добровольно явился в инспекцию
Инвестор из Германии Ральф Новак, который пропал в день оглашение приговора по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, добровольно явился в... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T16:08+0300
2024-06-05T16:08+0300
происшествия
бизнес
махинации с акциями belkacar
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Инвестор из Германии Ральф Новак, который пропал в день оглашение приговора по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, добровольно явился в инспекцию. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Иван Гилев. "Сейчас в инспекции оформляем документы", — заявил собеседник агентства. Тушинский районный суд в понедельник назначил Новаку 5 лет колонии. На оглашение приговора бизнесмен не пришел, и его адвокат Константин Елфимов заявил РИА Новости, что не может связаться со своим клиентом.Дело возбудили в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин Германии посчитал, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер осуществили сделку по продаже 52% акций BelkaCar без его ведома и по заниженной цене. Он обратился в МВД России. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.Новак совместно с партнером Кройхером продал указанный пакет в 2019 году. В рамках следствия проводилось две экономических экспертизы. Первую провел Минюст России, оценив стоимость 52,47% акций на момент их приобретения в 2017 году в 53 копейки. Вторая была проведена экспертиза в коммерческой организации, по итогам которой акции оценены в 567 миллионов рублей, что и легло в основу фабулы.Новак и Азмуханов являются сотрудниками российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в РФ и также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами - были помещены под стражу, но затем меру пресечения смягчили на домашний арест.Кроме того, по делу проходит также сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин*. Он, как и Кройхер, заочно арестован и находится в международном розыске.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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бизнес, махинации с акциями belkacar
Происшествия, Бизнес, махинации с акциями BelkaCar
16:08 05.06.2024
 
Осужденный в Москве немецкий инвестор добровольно явился в инспекцию

Осужденный в Москве немецкий инвестор Новак добровольно явился в инспекцию

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Инвестор из Германии Ральф Новак, который пропал в день оглашение приговора по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, добровольно явился в инспекцию. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Иван Гилев.
"Сейчас в инспекции оформляем документы", — заявил собеседник агентства.
Тушинский районный суд в понедельник назначил Новаку 5 лет колонии. На оглашение приговора бизнесмен не пришел, и его адвокат Константин Елфимов заявил РИА Новости, что не может связаться со своим клиентом.
Дело возбудили в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин Германии посчитал, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер осуществили сделку по продаже 52% акций BelkaCar без его ведома и по заниженной цене. Он обратился в МВД России. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.
Новак совместно с партнером Кройхером продал указанный пакет в 2019 году. В рамках следствия проводилось две экономических экспертизы. Первую провел Минюст России, оценив стоимость 52,47% акций на момент их приобретения в 2017 году в 53 копейки. Вторая была проведена экспертиза в коммерческой организации, по итогам которой акции оценены в 567 миллионов рублей, что и легло в основу фабулы.
Новак и Азмуханов являются сотрудниками российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в РФ и также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами - были помещены под стражу, но затем меру пресечения смягчили на домашний арест.
Кроме того, по делу проходит также сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин*. Он, как и Кройхер, заочно арестован и находится в международном розыске.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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ПроисшествияБизнесмахинации с акциями BelkaCar
 
 
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