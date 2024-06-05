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Nvidia стала второй самой дорогой компанией

Nvidia стала второй самой дорогой компанией - 05.06.2024, ПРАЙМ

Nvidia стала второй самой дорогой компанией

Капитализация Nvidia впервые в истории превысила 3 триллиона долларов, производитель графических процессоров стал второй самой дорогой в мире компанией, обогнав | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T22:44+0300

2024-06-05T22:44+0300

2024-06-05T22:44+0300

nvidia

apple

бизнес

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Капитализация Nvidia впервые в истории превысила 3 триллиона долларов, производитель графических процессоров стал второй самой дорогой в мире компанией, обогнав Apple, следует из данных торгов. По состоянию на 22.15 мск стоимость акций Nvidia достигала нового исторического максимума в 1 223,58 доллара за ценную бумагу. Исходя из этого показателя, капитализация компании достигала 3,007 триллиона долларов. Рыночная стоимость Apple в то же время составляла 3,006 триллиона. В феврале этого года капитализация Nvidia превысила 2 триллиона долларов, в марте она обогнала по этому показателю нефтегазовую госкомпанию Саудовской Аравии Saudi Aramco. С начала года акции Nvidia подорожали в 2,5 раза. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

nvidia, apple, бизнес