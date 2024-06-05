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Киев недоволен обучением украинских летчиков F-16, пишет СМИ - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Киев недоволен обучением украинских летчиков F-16, пишет СМИ
Киев недоволен обучением украинских летчиков F-16, пишет СМИ - 05.06.2024, ПРАЙМ
Киев недоволен обучением украинских летчиков F-16, пишет СМИ
Киевский режим недоволен количеством обучаемых украинских пилотов управлению истребителями F-16, пишет газета Politico, ссылаясь на чиновников. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T20:34+0300
2024-06-05T20:34+0300
политика
f-16
запад
обучение
пилоты
украина
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Киевский режим недоволен количеством обучаемых украинских пилотов управлению истребителями F-16, пишет газета Politico, ссылаясь на чиновников."Украинские чиновники требуют от США и других стран активизировать подготовку пилотов к использованию F-16, заявляя, что при нынешнем процессе обучение получают недостаточно авиаторов, которые могли бы управлять истребителями, которые скоро будут переданы Киеву", — указывается в публикации. Киев заявлял, что на данный момент есть 30 пилотов, которые ждут обучения, но в Белом доме ответили, что не могут принять больше военных.Как сообщает Politico, программу обучения в Дании планируют в 2025 закрыть, а Румыния набирает ограниченное число летчиков.Чиновник Пентагона ранее указывал, что к концу года всего 20 украинских пилотов окончат курсы подготовки.Направить Украине истребители F-16 согласились Нидерланды, Дания, Брюссель и США. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что истребители F-16 не станут серебряной пулей, которая изменит ход боевых действий в пользу Украины.
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f-16, запад, обучение, пилоты, украина
Политика, F-16, ЗАПАД, обучение, пилоты, УКРАИНА
20:34 05.06.2024
 
Киев недоволен обучением украинских летчиков F-16, пишет СМИ

Politico: Киев жалуется, что Запад обучает недостаточно украинских летчиков F-16

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. WooleverСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. Woolever
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Киевский режим недоволен количеством обучаемых украинских пилотов управлению истребителями F-16, пишет газета Politico, ссылаясь на чиновников.
"Украинские чиновники требуют от США и других стран активизировать подготовку пилотов к использованию F-16, заявляя, что при нынешнем процессе обучение получают недостаточно авиаторов, которые могли бы управлять истребителями, которые скоро будут переданы Киеву", — указывается в публикации.
Киев заявлял, что на данный момент есть 30 пилотов, которые ждут обучения, но в Белом доме ответили, что не могут принять больше военных.
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Как сообщает Politico, программу обучения в Дании планируют в 2025 закрыть, а Румыния набирает ограниченное число летчиков.
Чиновник Пентагона ранее указывал, что к концу года всего 20 украинских пилотов окончат курсы подготовки.
Направить Украине истребители F-16 согласились Нидерланды, Дания, Брюссель и США.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что истребители F-16 не станут серебряной пулей, которая изменит ход боевых действий в пользу Украины.
 
ПолитикаF-16ЗАПАДобучениепилотыУКРАИНА
 
 
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