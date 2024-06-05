https://1prime.ru/20240605/obuchenie-848872380.html

Киев недоволен обучением украинских летчиков F-16, пишет СМИ

Киев недоволен обучением украинских летчиков F-16, пишет СМИ - 05.06.2024, ПРАЙМ

Киев недоволен обучением украинских летчиков F-16, пишет СМИ

Киевский режим недоволен количеством обучаемых украинских пилотов управлению истребителями F-16, пишет газета Politico, ссылаясь на чиновников. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T20:34+0300

2024-06-05T20:34+0300

2024-06-05T20:34+0300

политика

f-16

запад

обучение

пилоты

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/65/841506560_0:0:6008:3379_1920x0_80_0_0_0749ecb7fdb08ea9086f6c463fe2099f.jpg

МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Киевский режим недоволен количеством обучаемых украинских пилотов управлению истребителями F-16, пишет газета Politico, ссылаясь на чиновников."Украинские чиновники требуют от США и других стран активизировать подготовку пилотов к использованию F-16, заявляя, что при нынешнем процессе обучение получают недостаточно авиаторов, которые могли бы управлять истребителями, которые скоро будут переданы Киеву", — указывается в публикации. Киев заявлял, что на данный момент есть 30 пилотов, которые ждут обучения, но в Белом доме ответили, что не могут принять больше военных.Как сообщает Politico, программу обучения в Дании планируют в 2025 закрыть, а Румыния набирает ограниченное число летчиков.Чиновник Пентагона ранее указывал, что к концу года всего 20 украинских пилотов окончат курсы подготовки.Направить Украине истребители F-16 согласились Нидерланды, Дания, Брюссель и США. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что истребители F-16 не станут серебряной пулей, которая изменит ход боевых действий в пользу Украины.

https://1prime.ru/20240603/sovfed-848761955.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

f-16, запад, обучение, пилоты, украина