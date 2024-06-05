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Компаниям из России ограничили доступ к продовольственной программе ООН - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Компаниям из России ограничили доступ к продовольственной программе ООН
Компаниям из России ограничили доступ к продовольственной программе ООН - 05.06.2024, ПРАЙМ
Компаниям из России ограничили доступ к продовольственной программе ООН
Компаниям из России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, пишет РБК со ссылкой на одного... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T07:28+0300
2024-06-05T08:01+0300
экономика
россия
продовольствие
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Компаниям из России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, пишет РБК со ссылкой на одного из сотрудничавших с организацией участников рынка. "Российские поставщики Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия. Речь идет о программе, в рамках которой продовольствие закупается и передается в нуждающиеся страны как гуманитарная помощь - ее поставщиком Россия была на протяжении последних 20 лет", - сообщает газета. По словам источника издания, российские мука, подсолнечное масло, горох занимали до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН. В основном продовольствие из России принимали Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии. Информацию про ограничения для российских поставщиков в допуске к тендерам на поставку продовольствия изданию подтвердила заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик. Как сообщил газете руководитель департамента гуманитарного сопровождения компании Abakan Air (крупнейший российский поставщик ВПП ООН) Дмитрий Сухов, российские поставщики сталкиваются прежде всего с ограничениями "по принципу страны происхождения товара". Кроме того, по его словам, появились претензии по качеству товара, выставленные пост-фактум. Издание сообщило, что в пресс-службе ООН не ответили на его запрос и переадресовали его в ВПП. Также газета направила запрос в МИД и Минсельхоз РФ.
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россия, продовольствие, оон
Экономика, РОССИЯ, продовольствие, ООН
07:28 05.06.2024 (обновлено: 08:01 05.06.2024)
 
Компаниям из России ограничили доступ к продовольственной программе ООН

РБК: российским компаниям ограничили доступ к продовольственной программе ООН

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Компаниям из России ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, пишет РБК со ссылкой на одного из сотрудничавших с организацией участников рынка.
"Российские поставщики Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия. Речь идет о программе, в рамках которой продовольствие закупается и передается в нуждающиеся страны как гуманитарная помощь - ее поставщиком Россия была на протяжении последних 20 лет", - сообщает газета.
По словам источника издания, российские мука, подсолнечное масло, горох занимали до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН. В основном продовольствие из России принимали Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии.
Информацию про ограничения для российских поставщиков в допуске к тендерам на поставку продовольствия изданию подтвердила заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик.
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Как сообщил газете руководитель департамента гуманитарного сопровождения компании Abakan Air (крупнейший российский поставщик ВПП ООН) Дмитрий Сухов, российские поставщики сталкиваются прежде всего с ограничениями "по принципу страны происхождения товара". Кроме того, по его словам, появились претензии по качеству товара, выставленные пост-фактум.
Издание сообщило, что в пресс-службе ООН не ответили на его запрос и переадресовали его в ВПП. Также газета направила запрос в МИД и Минсельхоз РФ.
 
ЭкономикаРОССИЯпродовольствиеООН
 
 
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