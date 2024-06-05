Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва 20 лет снабжала голодающие страны. Что изменится после решения ООН - 05.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240605/oon-848853288.html
Москва 20 лет снабжала голодающие страны. Что изменится после решения ООН
Москва 20 лет снабжала голодающие страны. Что изменится после решения ООН - 05.06.2024, ПРАЙМ
Москва 20 лет снабжала голодающие страны. Что изменится после решения ООН
Российские компании столкнулись с ограничениями в доступе к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Для чего... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T14:56+0300
2024-06-05T14:56+0300
зерно
цены на зерно
оон
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/84118/81/841188151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25513a9e13154e1c4fc3347ffdf5d0ac.jpg
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российские компании столкнулись с ограничениями в доступе к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Для чего это делается и как отразится на нуждающихся странах и ценах на зерно, рассказала агентству “Прайм” исследователь глобальной продовольственной безопасности Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Алина Пряникова.Причины ограничений, по ее мнению, - чисто политические. “Со стороны организации с гуманитарной направленностью это представляется очень нелогичным шагом. Важно ли, кто является страной-производителем, если продовольствие может избавить от голода население нуждающихся государств? Попытки сводить политические счеты посредством таких ограничений противоречат миссии ВПП ООН”, - убеждена эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПри этом подобные ограничения коснутся Россию незначительно, потому что продовольствие экспортируется не только посредством ВПП ООН. "Здесь, скорее, складывается обратная ситуация: ограничения наносят вред государствам, сталкивающимся с проблемой голода и отсутствия продовольственной безопасности”, - считает эксперт.Пряникова предполагает, что ВПП ООН найдет другие источники поставок продовольствия в голодающие страны, чтобы "выпадение" такого крупного игрока не было столь ощутимым. Вопрос лишь в том, насколько оперативно найдутся такие государства-поставщики, какими будут качество и стоимость продовольственных ресурсов.Многие голодающие страны (особенно в Центральной, Восточной и Западной Африке, в Южной Азии) и без этого сталкиваются с ростом цен на зерно. Есть риск, что ситуация ухудшится.
https://1prime.ru/20240605/ogranichenie-848827208.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84118/81/841188151_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_80deb49460bc9c9214de2e38224df5f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
зерно, цены на зерно, оон, эксклюзив
зерно, цены на зерно, ООН, Эксклюзив
14:56 05.06.2024
 
Москва 20 лет снабжала голодающие страны. Что изменится после решения ООН

Пряникова: ограничения доступа России к программе ООН наносит вред голодающим

африканская деревня
африканская деревня
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российские компании столкнулись с ограничениями в доступе к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Для чего это делается и как отразится на нуждающихся странах и ценах на зерно, рассказала агентству “Прайм” исследователь глобальной продовольственной безопасности Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Алина Пряникова.
Причины ограничений, по ее мнению, - чисто политические. “Со стороны организации с гуманитарной направленностью это представляется очень нелогичным шагом. Важно ли, кто является страной-производителем, если продовольствие может избавить от голода население нуждающихся государств? Попытки сводить политические счеты посредством таких ограничений противоречат миссии ВПП ООН”, - убеждена эксперт.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
При этом подобные ограничения коснутся Россию незначительно, потому что продовольствие экспортируется не только посредством ВПП ООН. "Здесь, скорее, складывается обратная ситуация: ограничения наносят вред государствам, сталкивающимся с проблемой голода и отсутствия продовольственной безопасности”, - считает эксперт.
Пряникова предполагает, что ВПП ООН найдет другие источники поставок продовольствия в голодающие страны, чтобы "выпадение" такого крупного игрока не было столь ощутимым. Вопрос лишь в том, насколько оперативно найдутся такие государства-поставщики, какими будут качество и стоимость продовольственных ресурсов.
Многие голодающие страны (особенно в Центральной, Восточной и Западной Африке, в Южной Азии) и без этого сталкиваются с ростом цен на зерно. Есть риск, что ситуация ухудшится.
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Компаниям из России ограничили доступ к продовольственной программе ООН
07:28
 
зерноцены на зерноООНЭксклюзив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала