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Москва 20 лет снабжала голодающие страны. Что изменится после решения ООН

Москва 20 лет снабжала голодающие страны. Что изменится после решения ООН - 05.06.2024, ПРАЙМ

Москва 20 лет снабжала голодающие страны. Что изменится после решения ООН

Российские компании столкнулись с ограничениями в доступе к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Для чего... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T14:56+0300

2024-06-05T14:56+0300

2024-06-05T14:56+0300

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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российские компании столкнулись с ограничениями в доступе к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Для чего это делается и как отразится на нуждающихся странах и ценах на зерно, рассказала агентству “Прайм” исследователь глобальной продовольственной безопасности Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Алина Пряникова.Причины ограничений, по ее мнению, - чисто политические. “Со стороны организации с гуманитарной направленностью это представляется очень нелогичным шагом. Важно ли, кто является страной-производителем, если продовольствие может избавить от голода население нуждающихся государств? Попытки сводить политические счеты посредством таких ограничений противоречат миссии ВПП ООН”, - убеждена эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПри этом подобные ограничения коснутся Россию незначительно, потому что продовольствие экспортируется не только посредством ВПП ООН. "Здесь, скорее, складывается обратная ситуация: ограничения наносят вред государствам, сталкивающимся с проблемой голода и отсутствия продовольственной безопасности”, - считает эксперт.Пряникова предполагает, что ВПП ООН найдет другие источники поставок продовольствия в голодающие страны, чтобы "выпадение" такого крупного игрока не было столь ощутимым. Вопрос лишь в том, насколько оперативно найдутся такие государства-поставщики, какими будут качество и стоимость продовольственных ресурсов.Многие голодающие страны (особенно в Центральной, Восточной и Западной Африке, в Южной Азии) и без этого сталкиваются с ростом цен на зерно. Есть риск, что ситуация ухудшится.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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