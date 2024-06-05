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В Кремле раскрыли задачи Медведева, Шойгу и Дюмина - 05.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле раскрыли задачи Медведева, Шойгу и Дюмина
В Кремле раскрыли задачи Медведева, Шойгу и Дюмина - 05.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли задачи Медведева, Шойгу и Дюмина
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и помощник президента Алексей Дюмин продолжат курировать вопросы... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T14:38+0300
2024-06-05T14:46+0300
дмитрий песков
алексей дюмин
дмитрий медведев
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и помощник президента Алексей Дюмин продолжат курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Каждый по своему направлению, это очень объемная тема", - отметил Песков.Президент назначил секретарем Государственного совета Алексея Дюмина в конце мая. Генерал-полковник, кандидат политических наук, Дюмин ранее занимал пост губернатора Тульской области. Он будет курировать сферу ОПК. В начале июня Владимир Путин также отметил, что решил сделать Шойгу "независимым координатором" развития оборонки. В то же время Медведев занимает пост первого зампреда Военно-промышленной комиссии.
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дмитрий песков, алексей дюмин, дмитрий медведев, сергей шойгу
Дмитрий Песков, Алексей Дюмин, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу
14:38 05.06.2024 (обновлено: 14:46 05.06.2024)
 
В Кремле раскрыли задачи Медведева, Шойгу и Дюмина

Песков: Медведев и Дюмин продолжат курировать вопросы развития ОПК

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и помощник президента Алексей Дюмин продолжат курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Каждый по своему направлению, это очень объемная тема", - отметил Песков.
Президент назначил секретарем Государственного совета Алексея Дюмина в конце мая. Генерал-полковник, кандидат политических наук, Дюмин ранее занимал пост губернатора Тульской области. Он будет курировать сферу ОПК. В начале июня Владимир Путин также отметил, что решил сделать Шойгу "независимым координатором" развития оборонки. В то же время Медведев занимает пост первого зампреда Военно-промышленной комиссии.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета
29 мая, 09:18
 
Дмитрий ПесковАлексей ДюминДмитрий МедведевСергей Шойгу
 
 
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