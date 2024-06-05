https://1prime.ru/20240605/oplata-848826358.html

В Турции рассказали об устранении проблем с оплатой у российских туристов

В Турции рассказали об устранении проблем с оплатой у российских туристов - 05.06.2024, ПРАЙМ

В Турции рассказали об устранении проблем с оплатой у российских туристов

Власти Турции ведут работу для устранения проблем с оплатой услуг у российских туристов на курортах страны, заявил РИА Новости источник в министерстве культуры... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T06:37+0300

2024-06-05T06:37+0300

2024-06-05T06:38+0300

экономика

турция

туристы

оплата

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Власти Турции ведут работу для устранения проблем с оплатой услуг у российских туристов на курортах страны, заявил РИА Новости источник в министерстве культуры и туризма Турции. Ранее источник в одном из частных банков в Анкаре заявил РИА Новости, что банковский сектор Турции получает сигналы от туристической отрасли о наличии проблем у российских туристов с оплатой услуг в республике. При этом газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. "Российские туристы время от времени могут испытывать проблемы с методами оплаты. Однако ведется необходимая работа, чтобы проблема была устранена до нанесения ущерба (туристам)", - сказал собеседник агентства. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240604/briks-848798106.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, туристы, оплата