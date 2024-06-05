https://1prime.ru/20240605/otnosheniya-848856713.html
Бразильский посол предрек укрепление отношений с Россией
Бразильский посол предрек укрепление отношений с Россией - 05.06.2024, ПРАЙМ
Бразильский посол предрек укрепление отношений с Россией
Экономические отношения Бразилии и России будут только укрепляться, очевидна их позитивная динамика, заявил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T15:46+0300
2024-06-05T15:46+0300
2024-06-05T15:47+0300
экономика
бразилия
россия
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_9d1b4690c736d14a4a5a6d0ed359808f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Экономические отношения Бразилии и России будут только укрепляться, очевидна их позитивная динамика, заявил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. Он рассказал, об успешных примерах работы бразильских компаний в России и российских - в Бразилии. "Это наполняет нас надеждой на то, что наши отношения в экономической сфере будут только укрепляться. Это положительная повестка дня, которую мы должны продолжать", - сказал Родриго де Лима Баэна Соарес на сессии "Россия-Бразилия" в рамках ПМЭФ-2024. Он подчеркнул, что Москва является важным партнером для бразильской стороны. "Мы наблюдаем положительную динамику развития наших отношений. Речь также идет об очень эффективных инвестициях обеих стран… У нас наблюдается дополняемость наших экономических линий", - отметил посол. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240531/zelenskiy-848723549.html
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_f90785515d1da51450cfbc91d8c3a16b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, россия, пмэф-2024
Экономика, БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ, ПМЭФ-2024
Бразильский посол предрек укрепление отношений с Россией
Посол Соарес: экономические отношения Бразилии и России будут только укрепляться
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Экономические отношения Бразилии и России будут только укрепляться, очевидна их позитивная динамика, заявил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.
Он рассказал, об успешных примерах работы бразильских компаний в России и российских - в Бразилии.
"Это наполняет нас надеждой на то, что наши отношения в экономической сфере будут только укрепляться. Это положительная повестка дня, которую мы должны продолжать", - сказал Родриго де Лима Баэна Соарес на сессии "Россия-Бразилия" в рамках ПМЭФ-2024.
Зеленский посетовал, что для Бразилии важнее отношения с Россией
Он подчеркнул, что Москва является важным партнером для бразильской стороны.
"Мы наблюдаем положительную динамику развития наших отношений. Речь также идет об очень эффективных инвестициях обеих стран… У нас наблюдается дополняемость наших экономических линий", - отметил посол.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.