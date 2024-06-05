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Бразильский посол предрек укрепление отношений с Россией - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Бразильский посол предрек укрепление отношений с Россией
Бразильский посол предрек укрепление отношений с Россией - 05.06.2024, ПРАЙМ
Бразильский посол предрек укрепление отношений с Россией
Экономические отношения Бразилии и России будут только укрепляться, очевидна их позитивная динамика, заявил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T15:46+0300
2024-06-05T15:47+0300
экономика
бразилия
россия
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Экономические отношения Бразилии и России будут только укрепляться, очевидна их позитивная динамика, заявил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. Он рассказал, об успешных примерах работы бразильских компаний в России и российских - в Бразилии. "Это наполняет нас надеждой на то, что наши отношения в экономической сфере будут только укрепляться. Это положительная повестка дня, которую мы должны продолжать", - сказал Родриго де Лима Баэна Соарес на сессии "Россия-Бразилия" в рамках ПМЭФ-2024. Он подчеркнул, что Москва является важным партнером для бразильской стороны. "Мы наблюдаем положительную динамику развития наших отношений. Речь также идет об очень эффективных инвестициях обеих стран… У нас наблюдается дополняемость наших экономических линий", - отметил посол. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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бразилия, россия, пмэф-2024
Экономика, БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ, ПМЭФ-2024
15:46 05.06.2024 (обновлено: 15:47 05.06.2024)
 
Бразильский посол предрек укрепление отношений с Россией

Посол Соарес: экономические отношения Бразилии и России будут только укрепляться

© CC BY 2.0 / L.C. NøttaasenФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Экономические отношения Бразилии и России будут только укрепляться, очевидна их позитивная динамика, заявил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.
Он рассказал, об успешных примерах работы бразильских компаний в России и российских - в Бразилии.
"Это наполняет нас надеждой на то, что наши отношения в экономической сфере будут только укрепляться. Это положительная повестка дня, которую мы должны продолжать", - сказал Родриго де Лима Баэна Соарес на сессии "Россия-Бразилия" в рамках ПМЭФ-2024.
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Он подчеркнул, что Москва является важным партнером для бразильской стороны.
"Мы наблюдаем положительную динамику развития наших отношений. Речь также идет об очень эффективных инвестициях обеих стран… У нас наблюдается дополняемость наших экономических линий", - отметил посол.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБРАЗИЛИЯРОССИЯПМЭФ-2024
 
 
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