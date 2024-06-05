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Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошо

Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошо - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошо

Сотрудничество России и Ирана движется уверенно вперед во многих сферах, отметил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T21:46+0300

2024-06-05T21:46+0300

2024-06-05T21:46+0300

экономика

иран

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пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн— ПРАЙМ. Сотрудничество России и Ирана движется уверенно вперед во многих сферах, отметил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."Развиваются хорошо отношения между Россией и Ираном, причем по очень многим направлениям", — указал он в ходе встречи с представителями СМИ. Глава государства добавил, что отношения с погибшим президентом Эбрахимом Раиси были безопасные и деловые. Он был надежным партнером, заключил Путин.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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иран, россия, пмэф-2024, сотрудничество