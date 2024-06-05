https://1prime.ru/20240605/otnosheniya-848875562.html
Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошо
Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошо - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошо
Сотрудничество России и Ирана движется уверенно вперед во многих сферах, отметил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T21:46+0300
2024-06-05T21:46+0300
2024-06-05T21:46+0300
экономика
иран
россия
пмэф-2024
сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848675334_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_e9c370d24cdb95a604d3a8bfb50c417e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн— ПРАЙМ. Сотрудничество России и Ирана движется уверенно вперед во многих сферах, отметил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."Развиваются хорошо отношения между Россией и Ираном, причем по очень многим направлениям", — указал он в ходе встречи с представителями СМИ. Глава государства добавил, что отношения с погибшим президентом Эбрахимом Раиси были безопасные и деловые. Он был надежным партнером, заключил Путин.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240605/svpd-848824177.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848675334_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_8509fc7d74e25dad91d78d5ab7639c7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, пмэф-2024, сотрудничество
Экономика, ИРАН, РОССИЯ, ПМЭФ-2024, сотрудничество
Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошо
Путин: отношения России и Ирана развиваются хорошо по многим направлениям
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн— ПРАЙМ. Сотрудничество России и Ирана движется уверенно вперед во многих сферах, отметил президент России Владимир Путин.
Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран.
"Развиваются хорошо отношения между Россией и Ираном, причем по очень многим направлениям", — указал он в ходе встречи с представителями СМИ.
Глава государства добавил, что отношения с погибшим президентом Эбрахимом Раиси были безопасные и деловые. Он был надежным партнером, заключил Путин.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Россия, Ирана и Китай призвали Запад восстановить ядерную сделку