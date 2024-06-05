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Игры закончились. Москва ответит Западу на эскалацию — будет больно - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Игры закончились. Москва ответит Западу на эскалацию — будет больно
Игры закончились. Москва ответит Западу на эскалацию — будет больно - 05.06.2024, ПРАЙМ
Игры закончились. Москва ответит Западу на эскалацию — будет больно
Россия пойдет на крайние меры в случае дальнейшей эскалации конфликта со стороны Соединенных Штатов и Европы, говорится в материале хорватского издания... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:54+0300
2024-06-05T11:54+0300
политика
россия
сша
европа
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Россия пойдет на крайние меры в случае дальнейшей эскалации конфликта со стороны Соединенных Штатов и Европы, говорится в материале хорватского издания Geopolitika.news."Но мы движемся к мировой войне, и наше руководство должно сделать ужасный нравственный выбор, а если мы его не сделаем, то поставим и себя, и остальной мир на грани поражения", — цитирует издание близкого к российскому президенту эксперта Сергея Караганова.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению автора публикации, в Европе сложилась опасная ситуация, где элиты и СМИ распространяют воинственную риторику и предсказывают неминуемую войну с Россией. Однако они не хотят пугать своих граждан и отвлекают их телешоу и социальными сетями, в то время как в глубине души они верят, что войны не будет.Они считают, что Россию можно запугать масштабами военного производства и мощью Североатлантического альянса. Однако Москва никуда не отступает и стремится защитить свои стратегические интересы безопасности, говорится в статье.Большинство граждан Европейского союза не заинтересованы в войне с Россией, и Россия это понимает. Запад, говоря о своих намерениях, только укрепляет убеждение у русских, что украинская война является смертельной битвой, которую они должны вести до конца, заключил автор материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, сша, европа
Политика, РОССИЯ, США, ЕВРОПА
11:54 05.06.2024
 
Игры закончились. Москва ответит Западу на эскалацию — будет больно

GN: в случае западной эскалации на Украине Россия пойдет на крайние меры

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Россия пойдет на крайние меры в случае дальнейшей эскалации конфликта со стороны Соединенных Штатов и Европы, говорится в материале хорватского издания Geopolitika.news.
"Но мы движемся к мировой войне, и наше руководство должно сделать ужасный нравственный выбор, а если мы его не сделаем, то поставим и себя, и остальной мир на грани поражения", — цитирует издание близкого к российскому президенту эксперта Сергея Караганова.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По мнению автора публикации, в Европе сложилась опасная ситуация, где элиты и СМИ распространяют воинственную риторику и предсказывают неминуемую войну с Россией. Однако они не хотят пугать своих граждан и отвлекают их телешоу и социальными сетями, в то время как в глубине души они верят, что войны не будет.
Они считают, что Россию можно запугать масштабами военного производства и мощью Североатлантического альянса. Однако Москва никуда не отступает и стремится защитить свои стратегические интересы безопасности, говорится в статье.
Большинство граждан Европейского союза не заинтересованы в войне с Россией, и Россия это понимает. Запад, говоря о своих намерениях, только укрепляет убеждение у русских, что украинская война является смертельной битвой, которую они должны вести до конца, заключил автор материала.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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