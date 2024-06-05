https://1prime.ru/20240605/otvet-848840082.html
Игры закончились. Москва ответит Западу на эскалацию — будет больно
Игры закончились. Москва ответит Западу на эскалацию — будет больно - 05.06.2024, ПРАЙМ
Игры закончились. Москва ответит Западу на эскалацию — будет больно
Россия пойдет на крайние меры в случае дальнейшей эскалации конфликта со стороны Соединенных Штатов и Европы, говорится в материале хорватского издания... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:54+0300
2024-06-05T11:54+0300
2024-06-05T11:54+0300
политика
россия
сша
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270428_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_8c1f5b9b4c7e222ced86cf06590ee7ef.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Россия пойдет на крайние меры в случае дальнейшей эскалации конфликта со стороны Соединенных Штатов и Европы, говорится в материале хорватского издания Geopolitika.news."Но мы движемся к мировой войне, и наше руководство должно сделать ужасный нравственный выбор, а если мы его не сделаем, то поставим и себя, и остальной мир на грани поражения", — цитирует издание близкого к российскому президенту эксперта Сергея Караганова.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению автора публикации, в Европе сложилась опасная ситуация, где элиты и СМИ распространяют воинственную риторику и предсказывают неминуемую войну с Россией. Однако они не хотят пугать своих граждан и отвлекают их телешоу и социальными сетями, в то время как в глубине души они верят, что войны не будет.Они считают, что Россию можно запугать масштабами военного производства и мощью Североатлантического альянса. Однако Москва никуда не отступает и стремится защитить свои стратегические интересы безопасности, говорится в статье.Большинство граждан Европейского союза не заинтересованы в войне с Россией, и Россия это понимает. Запад, говоря о своих намерениях, только укрепляет убеждение у русских, что украинская война является смертельной битвой, которую они должны вести до конца, заключил автор материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240604/bayden-848813891.html
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270428_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_8807f7b12981271828fc9aa690b7ace5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, европа
Политика, РОССИЯ, США, ЕВРОПА
Игры закончились. Москва ответит Западу на эскалацию — будет больно
GN: в случае западной эскалации на Украине Россия пойдет на крайние меры
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Россия пойдет на крайние меры в случае дальнейшей эскалации конфликта со стороны Соединенных Штатов и Европы, говорится
в материале хорватского издания Geopolitika.news.
"Но мы движемся к мировой войне, и наше руководство должно сделать ужасный нравственный выбор, а если мы его не сделаем, то поставим и себя, и остальной мир на грани поражения", — цитирует издание близкого к российскому президенту эксперта Сергея Караганова.
По мнению автора публикации, в Европе сложилась опасная ситуация, где элиты и СМИ распространяют воинственную риторику и предсказывают неминуемую войну с Россией. Однако они не хотят пугать своих граждан и отвлекают их телешоу и социальными сетями, в то время как в глубине души они верят, что войны не будет.
Они считают, что Россию можно запугать масштабами военного производства и мощью Североатлантического альянса. Однако Москва никуда не отступает и стремится защитить свои стратегические интересы безопасности, говорится в статье.
Большинство граждан Европейского союза не заинтересованы в войне с Россией, и Россия это понимает. Запад, говоря о своих намерениях, только укрепляет убеждение у русских, что украинская война является смертельной битвой, которую они должны вести до конца, заключил автор материала.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Другой уровень". На Западе оценили решение Байдена об ударах по России