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Финны боятся будущего. Русофобия дорого им обошлась — в буквальном смысле - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Финны боятся будущего. Русофобия дорого им обошлась — в буквальном смысле
Финны боятся будущего. Русофобия дорого им обошлась — в буквальном смысле - 05.06.2024, ПРАЙМ
Финны боятся будущего. Русофобия дорого им обошлась — в буквальном смысле
С начала 2024 года досрочные пенсионные выплаты запросило рекордное количество финнов, сообщает издание Iltalehti. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T16:18+0300
2024-06-05T16:24+0300
россия
финляндия
пенсии
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 июн - ПРАЙМ. С начала 2024 года досрочные пенсионные выплаты запросило рекордное количество финнов, сообщает издание Iltalehti."Финны подают заявления о получении частичной досрочной пенсии по старости почти в два раза чаще по сравнению с тем же периодом прошлых лет", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что за досрочными пенсиями обращаются в основном обычные люди, приближающиеся к пенсионному возрасту, а также работающие люди, которые испытывают потребность в средствах из-за безработицы и инфляции. Кроме того, на фоне санкций финская экономика столкнулась с рецессией, поэтому люди боятся потерять свои деньги.Есть предположения, что такая ситуация может быть связана с проведенной пенсионной реформой, которая побудила граждан подать заявления сразу, пока правила получения пенсий не изменились.Осведомленность финнов о возможности получения досрочной пенсии также возросла из-за активного освещения этой темы в прессе. Хотя привлекательность досрочной пенсии ранее повышалась за счет увеличения пенсионного индекса, в ближайшее время не ожидается существенного увеличения пенсионных выплат из-за небольшой разницы между индексом и коэффициентом заработной платы.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, финляндия, пенсии
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Пенсии
16:18 05.06.2024 (обновлено: 16:24 05.06.2024)
 
Финны боятся будущего. Русофобия дорого им обошлась — в буквальном смысле

ltalehti: число финнов, получивших досрочные пенсии, в 2024 году выросло вдвое

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 июн - ПРАЙМ. С начала 2024 года досрочные пенсионные выплаты запросило рекордное количество финнов, сообщает издание Iltalehti.
"Финны подают заявления о получении частичной досрочной пенсии по старости почти в два раза чаще по сравнению с тем же периодом прошлых лет", — сказано в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Отмечается, что за досрочными пенсиями обращаются в основном обычные люди, приближающиеся к пенсионному возрасту, а также работающие люди, которые испытывают потребность в средствах из-за безработицы и инфляции. Кроме того, на фоне санкций финская экономика столкнулась с рецессией, поэтому люди боятся потерять свои деньги.
Есть предположения, что такая ситуация может быть связана с проведенной пенсионной реформой, которая побудила граждан подать заявления сразу, пока правила получения пенсий не изменились.
Осведомленность финнов о возможности получения досрочной пенсии также возросла из-за активного освещения этой темы в прессе. Хотя привлекательность досрочной пенсии ранее повышалась за счет увеличения пенсионного индекса, в ближайшее время не ожидается существенного увеличения пенсионных выплат из-за небольшой разницы между индексом и коэффициентом заработной платы.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
Взрывное предложение. Финнам срочно понадобился тротил
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