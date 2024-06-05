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Финны боятся будущего. Русофобия дорого им обошлась — в буквальном смысле

Финны боятся будущего. Русофобия дорого им обошлась — в буквальном смысле - 05.06.2024, ПРАЙМ

Финны боятся будущего. Русофобия дорого им обошлась — в буквальном смысле

С начала 2024 года досрочные пенсионные выплаты запросило рекордное количество финнов, сообщает издание Iltalehti. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T16:18+0300

2024-06-05T16:18+0300

2024-06-05T16:24+0300

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 июн - ПРАЙМ. С начала 2024 года досрочные пенсионные выплаты запросило рекордное количество финнов, сообщает издание Iltalehti."Финны подают заявления о получении частичной досрочной пенсии по старости почти в два раза чаще по сравнению с тем же периодом прошлых лет", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что за досрочными пенсиями обращаются в основном обычные люди, приближающиеся к пенсионному возрасту, а также работающие люди, которые испытывают потребность в средствах из-за безработицы и инфляции. Кроме того, на фоне санкций финская экономика столкнулась с рецессией, поэтому люди боятся потерять свои деньги.Есть предположения, что такая ситуация может быть связана с проведенной пенсионной реформой, которая побудила граждан подать заявления сразу, пока правила получения пенсий не изменились.Осведомленность финнов о возможности получения досрочной пенсии также возросла из-за активного освещения этой темы в прессе. Хотя привлекательность досрочной пенсии ранее повышалась за счет увеличения пенсионного индекса, в ближайшее время не ожидается существенного увеличения пенсионных выплат из-за небольшой разницы между индексом и коэффициентом заработной платы.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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