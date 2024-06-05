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"Революция в Пентагоне". Украинский конфликт выявил отсталость США - 05.06.2024, ПРАЙМ
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"Революция в Пентагоне". Украинский конфликт выявил отсталость США
"Революция в Пентагоне". Украинский конфликт выявил отсталость США - 05.06.2024, ПРАЙМ
"Революция в Пентагоне". Украинский конфликт выявил отсталость США
Пентагон десятилетиями не прислушивался к военным реформаторам, которые настаивали на переходе с безумно дорогой и при этом уязвимой военной техники на... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:50+0300
2024-06-05T11:53+0300
вооружения
сша
пентагон
реформа
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Пентагон десятилетиями не прислушивался к военным реформаторам, которые настаивали на переходе с безумно дорогой и при этом уязвимой военной техники на беспилотники. И лишь конфликт на Украине заставил американское оборонное ведомство начать "давно назревшую революцию", рассказывается в публикации The Washington Post.Американские военные реформаторы десятилетиями выступали против закупки фантастически дорогих, но при этом уязвимых авианосцев, истребителей, танков и т.д., а вместо этого сконцентрироваться на производстве дешевых беспилотников. Но, судя по всему, их никто не слушал, говорится в статье."От зависимости трудно избавиться, - напоминают авторы статьи, - особенно, если она приносит выгоду множеству избирательных округов по всей территории США".Соответственно, "зависимый" Пентагон долгое время предпочитал тратить все больше и больше денег на корабли и самолеты, которые в войне с сильной современной армией смогут продержаться не больше нескольких минут, говорится в статье.И только после "жестокого урока", который преподал конфликт на Украине, ситуация начала меняться. Ведь в ходе этого конфликта, подчеркивается в статье, БПЛА и спутники показали, что создававшиеся для "вечной службы" "традиционные" военные платформы легко уязвимы.Так что сегодня оборонное ведомство США встало перед необходимостью совершить "давно назревшую революцию", заключают авторы.
https://1prime.ru/20240602/pentagon-848736901.html
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сша, пентагон, реформа
Вооружения, США, Пентагон, реформа
11:50 05.06.2024 (обновлено: 11:53 05.06.2024)
 
"Революция в Пентагоне". Украинский конфликт выявил отсталость США

WP: украинский конфликт выявил, что Пентагону необходима революция

CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / Pentagon
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Пентагон десятилетиями не прислушивался к военным реформаторам, которые настаивали на переходе с безумно дорогой и при этом уязвимой военной техники на беспилотники. И лишь конфликт на Украине заставил американское оборонное ведомство начать "давно назревшую революцию", рассказывается в публикации The Washington Post.
Американские военные реформаторы десятилетиями выступали против закупки фантастически дорогих, но при этом уязвимых авианосцев, истребителей, танков и т.д., а вместо этого сконцентрироваться на производстве дешевых беспилотников. Но, судя по всему, их никто не слушал, говорится в статье.
"От зависимости трудно избавиться, - напоминают авторы статьи, - особенно, если она приносит выгоду множеству избирательных округов по всей территории США".
Соответственно, "зависимый" Пентагон долгое время предпочитал тратить все больше и больше денег на корабли и самолеты, которые в войне с сильной современной армией смогут продержаться не больше нескольких минут, говорится в статье.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
Пентагон закупит западные труды о военной стратегии России
2 июня, 05:19
И только после "жестокого урока", который преподал конфликт на Украине, ситуация начала меняться. Ведь в ходе этого конфликта, подчеркивается в статье, БПЛА и спутники показали, что создававшиеся для "вечной службы" "традиционные" военные платформы легко уязвимы.
Так что сегодня оборонное ведомство США встало перед необходимостью совершить "давно назревшую революцию", заключают авторы.
 
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