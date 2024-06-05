https://1prime.ru/20240605/pentagon-848839522.html

"Революция в Пентагоне". Украинский конфликт выявил отсталость США

"Революция в Пентагоне". Украинский конфликт выявил отсталость США - 05.06.2024, ПРАЙМ

"Революция в Пентагоне". Украинский конфликт выявил отсталость США

Пентагон десятилетиями не прислушивался к военным реформаторам, которые настаивали на переходе с безумно дорогой и при этом уязвимой военной техники на... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T11:50+0300

2024-06-05T11:50+0300

2024-06-05T11:53+0300

вооружения

сша

пентагон

реформа

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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Пентагон десятилетиями не прислушивался к военным реформаторам, которые настаивали на переходе с безумно дорогой и при этом уязвимой военной техники на беспилотники. И лишь конфликт на Украине заставил американское оборонное ведомство начать "давно назревшую революцию", рассказывается в публикации The Washington Post.Американские военные реформаторы десятилетиями выступали против закупки фантастически дорогих, но при этом уязвимых авианосцев, истребителей, танков и т.д., а вместо этого сконцентрироваться на производстве дешевых беспилотников. Но, судя по всему, их никто не слушал, говорится в статье."От зависимости трудно избавиться, - напоминают авторы статьи, - особенно, если она приносит выгоду множеству избирательных округов по всей территории США".Соответственно, "зависимый" Пентагон долгое время предпочитал тратить все больше и больше денег на корабли и самолеты, которые в войне с сильной современной армией смогут продержаться не больше нескольких минут, говорится в статье.И только после "жестокого урока", который преподал конфликт на Украине, ситуация начала меняться. Ведь в ходе этого конфликта, подчеркивается в статье, БПЛА и спутники показали, что создававшиеся для "вечной службы" "традиционные" военные платформы легко уязвимы.Так что сегодня оборонное ведомство США встало перед необходимостью совершить "давно назревшую революцию", заключают авторы.

https://1prime.ru/20240602/pentagon-848736901.html

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сша, пентагон, реформа