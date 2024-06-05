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"Революция в Пентагоне". Украинский конфликт выявил отсталость США
"Революция в Пентагоне". Украинский конфликт выявил отсталость США - 05.06.2024, ПРАЙМ
"Революция в Пентагоне". Украинский конфликт выявил отсталость США
Пентагон десятилетиями не прислушивался к военным реформаторам, которые настаивали на переходе с безумно дорогой и при этом уязвимой военной техники на... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:50+0300
2024-06-05T11:50+0300
2024-06-05T11:53+0300
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Пентагон десятилетиями не прислушивался к военным реформаторам, которые настаивали на переходе с безумно дорогой и при этом уязвимой военной техники на беспилотники. И лишь конфликт на Украине заставил американское оборонное ведомство начать "давно назревшую революцию", рассказывается в публикации The Washington Post.Американские военные реформаторы десятилетиями выступали против закупки фантастически дорогих, но при этом уязвимых авианосцев, истребителей, танков и т.д., а вместо этого сконцентрироваться на производстве дешевых беспилотников. Но, судя по всему, их никто не слушал, говорится в статье."От зависимости трудно избавиться, - напоминают авторы статьи, - особенно, если она приносит выгоду множеству избирательных округов по всей территории США".Соответственно, "зависимый" Пентагон долгое время предпочитал тратить все больше и больше денег на корабли и самолеты, которые в войне с сильной современной армией смогут продержаться не больше нескольких минут, говорится в статье.И только после "жестокого урока", который преподал конфликт на Украине, ситуация начала меняться. Ведь в ходе этого конфликта, подчеркивается в статье, БПЛА и спутники показали, что создававшиеся для "вечной службы" "традиционные" военные платформы легко уязвимы.Так что сегодня оборонное ведомство США встало перед необходимостью совершить "давно назревшую революцию", заключают авторы.
https://1prime.ru/20240602/pentagon-848736901.html
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сша, пентагон, реформа
Вооружения, США, Пентагон, реформа
"Революция в Пентагоне". Украинский конфликт выявил отсталость США
WP: украинский конфликт выявил, что Пентагону необходима революция
МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ.
Пентагон десятилетиями не прислушивался к военным реформаторам, которые настаивали на переходе с безумно дорогой и при этом уязвимой военной техники на беспилотники. И лишь конфликт на Украине заставил американское оборонное ведомство начать "давно назревшую революцию", рассказывается в публикации The Washington Post
.
Американские военные реформаторы десятилетиями выступали против закупки фантастически дорогих, но при этом уязвимых авианосцев, истребителей, танков и т.д., а вместо этого сконцентрироваться на производстве дешевых беспилотников. Но, судя по всему, их никто не слушал, говорится в статье.
"От зависимости трудно избавиться, - напоминают авторы статьи, - особенно, если она приносит выгоду множеству избирательных округов по всей территории США".
Соответственно, "зависимый" Пентагон долгое время предпочитал тратить все больше и больше денег на корабли и самолеты, которые в войне с сильной современной армией смогут продержаться не больше нескольких минут, говорится в статье.
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И только после "жестокого урока", который преподал конфликт на Украине, ситуация начала меняться. Ведь в ходе этого конфликта, подчеркивается в статье, БПЛА и спутники показали, что создававшиеся для "вечной службы" "традиционные" военные платформы легко уязвимы.
Так что сегодня оборонное ведомство США встало перед необходимостью совершить "давно назревшую революцию", заключают авторы.