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Губернатор Петербурга рассказал о мерах безопасности во время ПМЭФ-2024

Губернатор Петербурга рассказал о мерах безопасности во время ПМЭФ-2024 - 05.06.2024, ПРАЙМ

Губернатор Петербурга рассказал о мерах безопасности во время ПМЭФ-2024

Безопасность гостей и участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) является ключевым приоритетом, участники ПМЭФ-2024 и город сегодня... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T06:13+0300

2024-06-05T06:13+0300

2024-06-05T06:14+0300

экономика

пмэф-2024

безопасность

александр беглов

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Безопасность гостей и участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) является ключевым приоритетом, участники ПМЭФ-2024 и город сегодня защищены не менее надежно, чем год назад, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума губернатор города Александр Беглов. "Безопасность гостей и участников форума – наш ключевой приоритет. Задействованы все необходимые силы и средства. Их координацию обеспечивает специальная оперативная группа. Она сформирована из числа уполномоченных представителей правоохранительных органов, специальных служб, МЧС России, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. У оперативной группы есть все необходимое для обеспечения безопасности на площадке ПМЭФ и в целом в Петербурге в дни подготовки и проведения форума", - рассказал он. Губернатор заверил, что участники ПМЭФ и город защищены не менее надежно, чем год назад. "Безусловно, мы учли все новые обстоятельства, все реалии сегодняшнего дня, отработали все вопросы, возникшие в сфере безопасности за время, прошедшее после ПМЭФ-2023. Приняты адекватные меры реагирования. Участники ПМЭФ-2024 и город сегодня защищены не менее надежно, чем год назад", - сказал Беглов. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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пмэф-2024, безопасность, александр беглов