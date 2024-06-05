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ПМЭФ-2024 пройдет в Петербурге 5-8 июня - 05.06.2024, ПРАЙМ
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ПМЭФ-2024 пройдет в Петербурге 5-8 июня
ПМЭФ-2024 пройдет в Петербурге 5-8 июня - 05.06.2024, ПРАЙМ
ПМЭФ-2024 пройдет в Петербурге 5-8 июня
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) пройдет 5-8 июня, в этом году главной темой форума станет "Основа многополярности - формирование... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T05:22+0300
2024-06-05T05:24+0300
экономика
пмэф-2024
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) пройдет 5-8 июня, в этом году главной темой форума станет "Основа многополярности - формирование новых центров роста". Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на полях Петербургского международного экономического форума у президента РФ Владимира Путина ожидаются международные контакты. Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России. Кроме того, участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста. Сессия "Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность" станет одним из ключевых мероприятий, которые пройдут 6 июня. На ней ожидается участие министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Решетникова, главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, представителей бизнес-объединений и экспертов. Помимо основной деловой программы, на полях форума традиционно состоятся следующие мероприятия: молодежный экономический форум, форум МСП, форум креативного бизнеса, программа "ПМЭФ. Юниор", бизнес-завтрак "Сбера" и фармацевтических компаний. Вместе с тем, на площадке Urban Hub обсудят концепции развития городов и новые технологии, на площадке форума будет работать тематическое пространство "Здоровое общество". В рамках форума запланированы также бизнес-диалоги с зарубежными партнерами из арабских стран, также стран СНГ, Латинской Америки, Индии, Китая. В том числе, "Росатом" планирует новые соглашения и переговоры с зарубежными партнерами. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также примет участие в форуме, у него запланирована серия контактов с зарубежными партнерами. Из международных гостей в этом году форум посетят делегации Турции, Вьетнама, премьер Центральноафриканской республики Феликс Молуа, делегация Ирана, в составе которой, вероятно, будет министр транспорта и городского строительства страны Мехрдад Базрпаш. Также форум планирует посетить президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора, глава МИД Венгрии Петер Сийярто и другие. Полный список зарубежных гостей пока не озвучивался. В общей сложности форум посетят делегаты из более чем 130 стран. В дни проведения форума для его участников запланирована также и культурная программа. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
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пмэф-2024
Экономика, ПМЭФ-2024
05:22 05.06.2024 (обновлено: 05:24 05.06.2024)
 
ПМЭФ-2024 пройдет в Петербурге 5-8 июня

ПМЭФ-2024 пройдет в Санкт-Петербурге 5-8 июня

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) пройдет 5-8 июня, в этом году главной темой форума станет "Основа многополярности - формирование новых центров роста".
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на полях Петербургского международного экономического форума у президента РФ Владимира Путина ожидаются международные контакты.
Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России.
Кроме того, участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста. Сессия "Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность" станет одним из ключевых мероприятий, которые пройдут 6 июня. На ней ожидается участие министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Решетникова, главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, представителей бизнес-объединений и экспертов.
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Помимо основной деловой программы, на полях форума традиционно состоятся следующие мероприятия: молодежный экономический форум, форум МСП, форум креативного бизнеса, программа "ПМЭФ. Юниор", бизнес-завтрак "Сбера" и фармацевтических компаний. Вместе с тем, на площадке Urban Hub обсудят концепции развития городов и новые технологии, на площадке форума будет работать тематическое пространство "Здоровое общество".
В рамках форума запланированы также бизнес-диалоги с зарубежными партнерами из арабских стран, также стран СНГ, Латинской Америки, Индии, Китая. В том числе, "Росатом" планирует новые соглашения и переговоры с зарубежными партнерами. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также примет участие в форуме, у него запланирована серия контактов с зарубежными партнерами.
Из международных гостей в этом году форум посетят делегации Турции, Вьетнама, премьер Центральноафриканской республики Феликс Молуа, делегация Ирана, в составе которой, вероятно, будет министр транспорта и городского строительства страны Мехрдад Базрпаш. Также форум планирует посетить президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора, глава МИД Венгрии Петер Сийярто и другие. Полный список зарубежных гостей пока не озвучивался. В общей сложности форум посетят делегаты из более чем 130 стран.
В дни проведения форума для его участников запланирована также и культурная программа.
РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
 
ЭкономикаПМЭФ-2024
 
 
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