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Делегация талибов прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Делегация талибов прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ
Делегация талибов прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ - 05.06.2024, ПРАЙМ
Делегация талибов прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ
Делегация Афганистана во главе с министром труда правительства талибов* прибыла в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ, сообщили агентству РИА Новости в афганском | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T10:33+0300
2024-06-05T10:41+0300
экономика
россия
афганистан
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Делегация Афганистана во главе с министром труда правительства талибов* прибыла в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ, сообщили агентству РИА Новости в афганском посольстве.Ранее сообщалось, что талибы* отказались ехать на форум, но МИД России опроверг эту информацию. Кроме того, в состав делегации вошли министр труда афганского правительства, а также сопровождающие его лица.Талибы* заняли Кабул в середине августа 2021 года. Американские военные покинули аэропорт Кабула в конце августа, завершив 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. В начале сентября образовалось временное правительство Афганистана под руководством Мохаммада Хасана Ахунда.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о возможном исключении "Талибана"* из списка террористов.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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россия, афганистан, пмэф-2024
Экономика, РОССИЯ, АФГАНИСТАН, ПМЭФ-2024
10:33 05.06.2024 (обновлено: 10:41 05.06.2024)
 
Делегация талибов прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ

Делегация афганского правительства прибыла в Петербург на ПМЭФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Делегация Афганистана во главе с министром труда правительства талибов* прибыла в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ, сообщили агентству РИА Новости в афганском посольстве.
Ранее сообщалось, что талибы* отказались ехать на форум, но МИД России опроверг эту информацию. Кроме того, в состав делегации вошли министр труда афганского правительства, а также сопровождающие его лица.
Талибы* заняли Кабул в середине августа 2021 года. Американские военные покинули аэропорт Кабула в конце августа, завершив 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. В начале сентября образовалось временное правительство Афганистана под руководством Мохаммада Хасана Ахунда.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о возможном исключении "Талибана"* из списка террористов.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
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ЭкономикаРОССИЯАФГАНИСТАНПМЭФ-2024
 
 
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