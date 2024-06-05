https://1prime.ru/20240605/pmef-848835107.html

Делегация талибов прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ

Делегация талибов прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ - 05.06.2024, ПРАЙМ

Делегация талибов прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ

Делегация Афганистана во главе с министром труда правительства талибов* прибыла в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ, сообщили агентству РИА Новости в афганском | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T10:33+0300

2024-06-05T10:33+0300

2024-06-05T10:41+0300

экономика

россия

афганистан

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848818579_0:46:3063:1769_1920x0_80_0_0_c8a8c49b7c141587c15c6031bfac9816.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Делегация Афганистана во главе с министром труда правительства талибов* прибыла в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ, сообщили агентству РИА Новости в афганском посольстве.Ранее сообщалось, что талибы* отказались ехать на форум, но МИД России опроверг эту информацию. Кроме того, в состав делегации вошли министр труда афганского правительства, а также сопровождающие его лица.Талибы* заняли Кабул в середине августа 2021 года. Американские военные покинули аэропорт Кабула в конце августа, завершив 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. В начале сентября образовалось временное правительство Афганистана под руководством Мохаммада Хасана Ахунда.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о возможном исключении "Талибана"* из списка террористов.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://1prime.ru/20240605/avto-848830798.html

афганистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, афганистан, пмэф-2024