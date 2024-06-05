Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Окно возможностей. ПМЭФ доказывает экономическую привлекательность России - 05.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240605/pmef-848847640.html
Окно возможностей. ПМЭФ доказывает экономическую привлекательность России
Окно возможностей. ПМЭФ доказывает экономическую привлекательность России - 05.06.2024, ПРАЙМ
Окно возможностей. ПМЭФ доказывает экономическую привлекательность России
Петербургский международный экономический форум объединит множество стран, что является мощным идикатором заинтересованности в партнерстве с Россией, пишет... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T13:22+0300
2024-06-05T13:52+0300
экономика
россия
пмэф
турция
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848844040_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_24e96720583c5d5f2a4715bdda834d00.jpg
АНКАРА, 5 июн - ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум объединит множество стран, что является мощным идикатором заинтересованности в партнерстве с Россией, пишет турецкое издание dikGAZETE.По мнению автора публикации, ПМЭФ станет ведущей площадкой для обсуждения вопросов экономического развития и делового партнерства с Россией. Его главная задача — поддержание глобального баланса сил и создания многополярной международной системы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Ожидается, что в форуме примет участие две трети стран ООН. Это также мощный индикатор заинтересованности в деловом партнерстве с Россией и ее союзниками", — отмечается в статье.Форум привлекает представителей различных стран, включая Турцию, которая активно развивает отношения с Россией в таких сферах, как здравоохранение, наука, машиностроение и технологии будущего.Автор заключил, что торгово-экономические отношения между Турцией и Россией также продолжают активно расти, а в 2023 году достигли самого высокого уровня за последние годы. Участие в форуме позволяет зарубежным странам продемонстрировать свою независимость от США и стран ЕС, а также повысить свой вес в международном сообществе.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240605/spief-848833385.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848844040_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_fe3b23c4b5d3d0130d05a619b68d8534.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, пмэф, турция, пмэф-2024
Экономика, РОССИЯ, ПМЭФ, ТУРЦИЯ, ПМЭФ-2024
13:22 05.06.2024 (обновлено: 13:52 05.06.2024)
 
Окно возможностей. ПМЭФ доказывает экономическую привлекательность России

dikGAZETE: ПМЭФ-2024 доказывает, что Запад не имеет влияния на Россию

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 5 июн - ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум объединит множество стран, что является мощным идикатором заинтересованности в партнерстве с Россией, пишет турецкое издание dikGAZETE.
По мнению автора публикации, ПМЭФ станет ведущей площадкой для обсуждения вопросов экономического развития и делового партнерства с Россией. Его главная задача — поддержание глобального баланса сил и создания многополярной международной системы.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Ожидается, что в форуме примет участие две трети стран ООН. Это также мощный индикатор заинтересованности в деловом партнерстве с Россией и ее союзниками", — отмечается в статье.
Форум привлекает представителей различных стран, включая Турцию, которая активно развивает отношения с Россией в таких сферах, как здравоохранение, наука, машиностроение и технологии будущего.
Автор заключил, что торгово-экономические отношения между Турцией и Россией также продолжают активно расти, а в 2023 году достигли самого высокого уровня за последние годы. Участие в форуме позволяет зарубежным странам продемонстрировать свою независимость от США и стран ЕС, а также повысить свой вес в международном сообществе.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Стенд Уралхима из живых роз
Стенды ПМЭФ встречают гостей форума панно из конфет и стенами из роз
10:13
 
ЭкономикаРОССИЯПМЭФТУРЦИЯПМЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала