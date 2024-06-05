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Окно возможностей. ПМЭФ доказывает экономическую привлекательность России

Окно возможностей. ПМЭФ доказывает экономическую привлекательность России - 05.06.2024, ПРАЙМ

Окно возможностей. ПМЭФ доказывает экономическую привлекательность России

Петербургский международный экономический форум объединит множество стран, что является мощным идикатором заинтересованности в партнерстве с Россией, пишет... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T13:22+0300

2024-06-05T13:22+0300

2024-06-05T13:52+0300

экономика

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АНКАРА, 5 июн - ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум объединит множество стран, что является мощным идикатором заинтересованности в партнерстве с Россией, пишет турецкое издание dikGAZETE.По мнению автора публикации, ПМЭФ станет ведущей площадкой для обсуждения вопросов экономического развития и делового партнерства с Россией. Его главная задача — поддержание глобального баланса сил и создания многополярной международной системы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Ожидается, что в форуме примет участие две трети стран ООН. Это также мощный индикатор заинтересованности в деловом партнерстве с Россией и ее союзниками", — отмечается в статье.Форум привлекает представителей различных стран, включая Турцию, которая активно развивает отношения с Россией в таких сферах, как здравоохранение, наука, машиностроение и технологии будущего.Автор заключил, что торгово-экономические отношения между Турцией и Россией также продолжают активно расти, а в 2023 году достигли самого высокого уровня за последние годы. Участие в форуме позволяет зарубежным странам продемонстрировать свою независимость от США и стран ЕС, а также повысить свой вес в международном сообществе.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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