Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали главную идею ПМЭФ-2024 - 05.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240605/pmef-848851767.html
В Кремле прокомментировали главную идею ПМЭФ-2024
В Кремле прокомментировали главную идею ПМЭФ-2024 - 05.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали главную идею ПМЭФ-2024
Москва, выступая за равноправное деловое сотрудничество, предлагает такое взаимодействие и бизнесу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T14:28+0300
2024-06-05T14:51+0300
экономика
пмэф-2024
дмитрий песков
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848846781_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_30c2416b86d9a669a30c9e8140494db0.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Москва, выступая за равноправное деловое сотрудничество, предлагает такое взаимодействие и бизнесу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о главной идее Петербургского международного экономического форума 2024 года. "Россия — это страна, которая развивается темпами выше среди мировых. Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий. И Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, на праве, на взаимовыгодной основе и предлагает это заинтересованных странам", — сказал он журналистам. Песков добавил, что мероприятие традиционно вызывает повышенный интерес как российских представителей бизнеса, региональных руководителей, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей.Он также отметил, что нужно будет проанализировать пропорциональный состав, понять, сколько на форуме иностранцев, а сколько россиян.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
https://1prime.ru/20240605/dusha-848851641.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848846781_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_78f5fd87bd79fca4bfc14a81a1b31437.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пмэф-2024, дмитрий песков, бизнес, россия
Экономика, ПМЭФ-2024, Дмитрий Песков, Бизнес, РОССИЯ
14:28 05.06.2024 (обновлено: 14:51 05.06.2024)
 
В Кремле прокомментировали главную идею ПМЭФ-2024

Песков: на ПМЭФ Россия предлагает странам равноправное сотрудничество

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Москва, выступая за равноправное деловое сотрудничество, предлагает такое взаимодействие и бизнесу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о главной идее Петербургского международного экономического форума 2024 года.
"Россия — это страна, которая развивается темпами выше среди мировых. Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий. И Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, на праве, на взаимовыгодной основе и предлагает это заинтересованных странам", — сказал он журналистам.
Песков добавил, что мероприятие традиционно вызывает повышенный интерес как российских представителей бизнеса, региональных руководителей, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей.
Он также отметил, что нужно будет проанализировать пропорциональный состав, понять, сколько на форуме иностранцев, а сколько россиян.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
Интервью с экс-главой МИД Австрии К. Кнайсль - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Европа "потеряла свою душу" и встала на путь войны, считает Кнайсль
14:26
 
ЭкономикаПМЭФ-2024Дмитрий ПесковБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала