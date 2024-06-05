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В Кремле прокомментировали главную идею ПМЭФ-2024
В Кремле прокомментировали главную идею ПМЭФ-2024 - 05.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали главную идею ПМЭФ-2024
Москва, выступая за равноправное деловое сотрудничество, предлагает такое взаимодействие и бизнесу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T14:28+0300
2024-06-05T14:28+0300
2024-06-05T14:51+0300
экономика
пмэф-2024
дмитрий песков
бизнес
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Москва, выступая за равноправное деловое сотрудничество, предлагает такое взаимодействие и бизнесу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о главной идее Петербургского международного экономического форума 2024 года. "Россия — это страна, которая развивается темпами выше среди мировых. Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий. И Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, на праве, на взаимовыгодной основе и предлагает это заинтересованных странам", — сказал он журналистам. Песков добавил, что мероприятие традиционно вызывает повышенный интерес как российских представителей бизнеса, региональных руководителей, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей.Он также отметил, что нужно будет проанализировать пропорциональный состав, понять, сколько на форуме иностранцев, а сколько россиян.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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Экономика, ПМЭФ-2024, Дмитрий Песков, Бизнес, РОССИЯ
В Кремле прокомментировали главную идею ПМЭФ-2024
Песков: на ПМЭФ Россия предлагает странам равноправное сотрудничество
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Москва, выступая за равноправное деловое сотрудничество, предлагает такое взаимодействие и бизнесу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о главной идее Петербургского международного экономического форума 2024 года.
"Россия — это страна, которая развивается темпами выше среди мировых. Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий. И Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, на праве, на взаимовыгодной основе и предлагает это заинтересованных странам", — сказал он журналистам.
Песков добавил, что мероприятие традиционно вызывает повышенный интерес как российских представителей бизнеса, региональных руководителей, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей.
Он также отметил, что нужно будет проанализировать пропорциональный состав, понять, сколько на форуме иностранцев, а сколько россиян.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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