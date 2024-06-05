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В Кремле прокомментировали главную идею ПМЭФ-2024

В Кремле прокомментировали главную идею ПМЭФ-2024 - 05.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали главную идею ПМЭФ-2024

Москва, выступая за равноправное деловое сотрудничество, предлагает такое взаимодействие и бизнесу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T14:28+0300

2024-06-05T14:28+0300

2024-06-05T14:51+0300

экономика

пмэф-2024

дмитрий песков

бизнес

россия

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Москва, выступая за равноправное деловое сотрудничество, предлагает такое взаимодействие и бизнесу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о главной идее Петербургского международного экономического форума 2024 года. "Россия — это страна, которая развивается темпами выше среди мировых. Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий. И Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, на праве, на взаимовыгодной основе и предлагает это заинтересованных странам", — сказал он журналистам. Песков добавил, что мероприятие традиционно вызывает повышенный интерес как российских представителей бизнеса, региональных руководителей, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей.Он также отметил, что нужно будет проанализировать пропорциональный состав, понять, сколько на форуме иностранцев, а сколько россиян.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

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пмэф-2024, дмитрий песков, бизнес, россия