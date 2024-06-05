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Трансформер на ПМЭФ заговорил переделанными афоризмами
Трансформер на ПМЭФ заговорил переделанными афоризмами - 05.06.2024, ПРАЙМ
Трансформер на ПМЭФ заговорил переделанными афоризмами
Трансформер на стенде Московской области Петербургского международного экономического форума заговорил переделанными афоризмами - среди них "Все дороги ведут в... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T17:02+0300
2024-06-05T17:02+0300
2024-06-05T17:09+0300
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Трансформер на стенде Московской области Петербургского международного экономического форума заговорил переделанными афоризмами - среди них "Все дороги ведут в Подмосковье", "Не импортозаместились еще бренды на земле русской, есть к чему стремиться", передает корреспондент РИА Новости.Среди прочих фраз железного робота "Наша экономика под железной защитой - инфа сотка", "Дружить с нами - лучшая инвестиция" "Мы трансформируем экономику в нечто мощное. Поднимите мне мои стальные веки, я хочу это видеть", "Есть у нас порох в пороховницах и запал в физлицах" и другие.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, пмэф-2024
Экономика, РОССИЯ, ПМЭФ-2024
Трансформер на ПМЭФ заговорил переделанными афоризмами
Трансформер на стенде Подмосковья на ПМЭФ заговорил переделанными афоризмами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Трансформер на стенде Московской области Петербургского международного экономического форума заговорил переделанными афоризмами - среди них "Все дороги ведут в Подмосковье", "Не импортозаместились еще бренды на земле русской, есть к чему стремиться", передает корреспондент РИА Новости.
Среди прочих фраз железного робота "Наша экономика под железной защитой - инфа сотка", "Дружить с нами - лучшая инвестиция" "Мы трансформируем экономику в нечто мощное. Поднимите мне мои стальные веки, я хочу это видеть", "Есть у нас порох в пороховницах и запал в физлицах" и другие.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.