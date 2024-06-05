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Новый поезд между Санкт-Петербургом и Москвой запустят в конце 2024 года

Новый поезд между Санкт-Петербургом и Москвой запустят в конце 2024 года - 05.06.2024, ПРАЙМ

Новый поезд между Санкт-Петербургом и Москвой запустят в конце 2024 года

Новый поезд "Аврора", представленный на ПМЭФ, будет запущен между Санкт-Петербургом и Москвой в конце 2024 года и будет совершать по два рейса в день, сообщили... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T18:07+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Новый поезд "Аврора", представленный на ПМЭФ, будет запущен между Санкт-Петербургом и Москвой в конце 2024 года и будет совершать по два рейса в день, сообщили РЖД. "Аврора", названная в честь одноименного крейсера, курсировала между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) на ПМЭФ заявила о планах вернуть поезд на маршрут, но в обновленном двухэтажном варианте с местами для сидения, передавал корреспондент РИА Новости. "Легендарная "Аврора", которая курсировала между Санкт-Петербургом и Москвой с 1963 по 2010 годы, снова выйдет на линию уже в конце этого года и будет совершать по два рейса в день в обе стороны", - говорится в сообщении РЖД. Время в пути составит около 5,5 часов. Единовременно в поезде смогут проезжать более 1 тысячи пассажиров. В составе поезда будет 15 двухэтажных современных вагонов: с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, штабной вагон с местами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, СВ, вагон-бистро. Все вагоны будут оснащены системами климат-контроля, биотуалетами, дополнительными местами для багажа и вещей. А их интерьеры будут выполнены с использованием экокожи в спокойных голубых, серых и бежевых тонах. В поезде кресла с функцией поддержки спины и оборудованные индивидуальными розетками, портами USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, а также откидными столиками и подножками. В вагонах с местами для сидения улучшенной компоновки пассажиры дополнительно смогут разворачивать кресла на 180 градусов и регулировать угол наклона спинки. Будут в составе и двухместные купе с телевизором. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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