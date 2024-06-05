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Сийярто возмутился планам ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Сийярто возмутился планам ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России
Сийярто возмутился планам ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России - 05.06.2024, ПРАЙМ
Сийярто возмутился планам ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России
Будапешт считает возмутительным намерение Евросоюза ввести пошлины на экспорт энергоносителей из России, заявил в рамках энергетического форума в Баку глава МИД | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:00+0300
2024-06-05T11:08+0300
энергетика
венгрия
ес
россия
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БАКУ, 5 июн - ПРАЙМ. Будапешт считает возмутительным намерение Евросоюза ввести пошлины на экспорт энергоносителей из России, заявил в рамках энергетического форума в Баку глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Глядя на цены за электроэнергию, мы отвергаем любые санкции. Сейчас в Европе есть попытки ввести "защитные пошлины" на некоторые энергоносители, которые удорожают обеспечение энергобезопасности отдельных стран. Для нас это возмутительно и совершенно неприемлемо", — подчеркнул дипломат.По словам Сийярто, покупка энергоносителей для Венгрии - вопрос национального суверенитета и рациональности, а не политических предпочтений. Он отметил, что все меры, ограничивающие международное энергетическое сотрудничество, должны быть отменены.Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, ранее также выразил свое мнение по этому вопросу, заявив, что Европа переплачивает за американские энергоресурсы в 5-10 раз, отказываясь от российских. Он призвал задать вопросы "американским друзьям" о выгоде в данной ситуации.
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венгрия, ес, россия, санкции против рф
Энергетика, ВЕНГРИЯ, ЕС, РОССИЯ, санкции против РФ
11:00 05.06.2024 (обновлено: 11:08 05.06.2024)
 
Сийярто возмутился планам ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России

Сийярто назвал возмутительными планы ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из РФ

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
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БАКУ, 5 июн - ПРАЙМ. Будапешт считает возмутительным намерение Евросоюза ввести пошлины на экспорт энергоносителей из России, заявил в рамках энергетического форума в Баку глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Глядя на цены за электроэнергию, мы отвергаем любые санкции. Сейчас в Европе есть попытки ввести "защитные пошлины" на некоторые энергоносители, которые удорожают обеспечение энергобезопасности отдельных стран. Для нас это возмутительно и совершенно неприемлемо", — подчеркнул дипломат.
По словам Сийярто, покупка энергоносителей для Венгрии - вопрос национального суверенитета и рациональности, а не политических предпочтений. Он отметил, что все меры, ограничивающие международное энергетическое сотрудничество, должны быть отменены.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, ранее также выразил свое мнение по этому вопросу, заявив, что Европа переплачивает за американские энергоресурсы в 5-10 раз, отказываясь от российских. Он призвал задать вопросы "американским друзьям" о выгоде в данной ситуации.
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