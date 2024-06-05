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Сийярто возмутился планам ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России
Сийярто возмутился планам ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России - 05.06.2024, ПРАЙМ
Сийярто возмутился планам ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России
Будапешт считает возмутительным намерение Евросоюза ввести пошлины на экспорт энергоносителей из России, заявил в рамках энергетического форума в Баку глава МИД | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:00+0300
2024-06-05T11:00+0300
2024-06-05T11:08+0300
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БАКУ, 5 июн - ПРАЙМ. Будапешт считает возмутительным намерение Евросоюза ввести пошлины на экспорт энергоносителей из России, заявил в рамках энергетического форума в Баку глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Глядя на цены за электроэнергию, мы отвергаем любые санкции. Сейчас в Европе есть попытки ввести "защитные пошлины" на некоторые энергоносители, которые удорожают обеспечение энергобезопасности отдельных стран. Для нас это возмутительно и совершенно неприемлемо", — подчеркнул дипломат.По словам Сийярто, покупка энергоносителей для Венгрии - вопрос национального суверенитета и рациональности, а не политических предпочтений. Он отметил, что все меры, ограничивающие международное энергетическое сотрудничество, должны быть отменены.Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, ранее также выразил свое мнение по этому вопросу, заявив, что Европа переплачивает за американские энергоресурсы в 5-10 раз, отказываясь от российских. Он призвал задать вопросы "американским друзьям" о выгоде в данной ситуации.
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венгрия, ес, россия, санкции против рф
Энергетика, ВЕНГРИЯ, ЕС, РОССИЯ, санкции против РФ
Сийярто возмутился планам ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России
Сийярто назвал возмутительными планы ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из РФ
БАКУ, 5 июн - ПРАЙМ. Будапешт считает возмутительным намерение Евросоюза ввести пошлины на экспорт энергоносителей из России, заявил в рамках энергетического форума в Баку глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Глядя на цены за электроэнергию, мы отвергаем любые санкции. Сейчас в Европе есть попытки ввести "защитные пошлины" на некоторые энергоносители, которые удорожают обеспечение энергобезопасности отдельных стран. Для нас это возмутительно и совершенно неприемлемо", — подчеркнул дипломат.
По словам Сийярто, покупка энергоносителей для Венгрии - вопрос национального суверенитета и рациональности, а не политических предпочтений. Он отметил, что все меры, ограничивающие международное энергетическое сотрудничество, должны быть отменены.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, ранее также выразил свое мнение по этому вопросу, заявив, что Европа переплачивает за американские энергоресурсы в 5-10 раз, отказываясь от российских. Он призвал задать вопросы "американским друзьям" о выгоде в данной ситуации.
Сийярто назвал планы НАТО разрешить Украине бить вглубь России безумными