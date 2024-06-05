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Сразу три страны Евросоюза нарастили товарные поставки в Россию

Сразу три страны Евросоюза нарастили товарные поставки в Россию - 05.06.2024, ПРАЙМ

Сразу три страны Евросоюза нарастили товарные поставки в Россию

Сразу три государства Евросоюза - Ирландия, Кипр и Португалия - увеличили поставки продукции в Российскую Федерацию в первом квартале по сравнению с аналогичным | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T06:32+0300

2024-06-05T06:32+0300

2024-06-05T08:20+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Сразу три государства Евросоюза - Ирландия, Кипр и Португалия - увеличили поставки продукции в Российскую Федерацию в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом самые заметные темпы сокращения товарных поставок продемонстрировала Мальта, подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики. Больше других поставки в денежном выражении нарастил Кипр - на 13% - до €15,6 млн. Из них €15,2 млн пришлись на суда, лодки и яхты. Примечательно, что в течение года экспорт этой техники увеличился на 19,3%. Второе место по росту поставок в Россию сегодня занимает Португалия. Экспорт из этой страны за год вырос на 7% - до €24,5 млн. Основные статьи португальского экспорта - различные напитки и уксус (22%), ядерные реакторы и котлы (18,9%), обувь (11,3%). Третье место заняла Ирландия, увеличив поставки в Россию на 5% - до €136,5 млн. Основную часть ирландского экспорта составили неорганическая химия (38,6%), фармпродукция (36,9%) и оптическое оборудование (10%). При этом наиболее значительное сокращение товарных поставок в Россию продемонстрировала Мальта, снизив экспортный объем на 97% - до €3,8 тыс. Главным образом Мальта поставляет в РФ живых животных. В абсолютном же выражении список лидеров по сокращению экспорта в Россию стала ФРГ. Примечательно, что, невзирая на это обстоятельство, Германия осталась самым крупным торговым партнером Российской Федерации. В первом квартале немцы сократили экспортные поставки в Россию на 32% в годовом выражении, или на €888,5 млн - до €1,9 млрд. Из Германии в РФ в основном поступала фармпродукция (26%), ядерные реакторы и котлы (14%), а также оптическое оборудование (10%).

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европа, поставки, россия