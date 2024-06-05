https://1prime.ru/20240605/postavki-848878037.html

Путин ответил на поставки западного оружия Украине

Путин ответил на поставки западного оружия Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин ответил на поставки западного оружия Украине

Если Москва заметит, что другие государства участвуют в войне против нее, она решит действовать зеркально, сообщил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T22:49+0300

2024-06-05T22:49+0300

2024-06-05T22:49+0300

вооружения

сво

поставки вооружения

запад

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847115186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a85f65021be37334761a1ba1dfb595c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Если Москва заметит, что другие государства участвуют в войне против нее, она решит действовать зеркально, сообщил президент России Владимир Путин."Если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом", — сообщил глава государства.Путин подчеркнул, что ВСУ могут высказывать свое мнение при выборе целей дальнобойными ракетами, однако решение принимается поставщиками. У Москвы нет иллюзий по этому поводу, за ударами западным оружием по России стоит Пентагон или Британия.Поставка Киеву высокоточного оружия дальнего радиуса – это путь к очень серьезным проблемам, заключил российский лидер.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240605/sanktsii-848877675.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сво, поставки вооружения, запад, украина