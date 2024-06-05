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Путин ответил на поставки западного оружия Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Путин ответил на поставки западного оружия Украине
Путин ответил на поставки западного оружия Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин ответил на поставки западного оружия Украине
Если Москва заметит, что другие государства участвуют в войне против нее, она решит действовать зеркально, сообщил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T22:49+0300
2024-06-05T22:49+0300
вооружения
сво
поставки вооружения
запад
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Если Москва заметит, что другие государства участвуют в войне против нее, она решит действовать зеркально, сообщил президент России Владимир Путин."Если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом", — сообщил глава государства.Путин подчеркнул, что ВСУ могут высказывать свое мнение при выборе целей дальнобойными ракетами, однако решение принимается поставщиками. У Москвы нет иллюзий по этому поводу, за ударами западным оружием по России стоит Пентагон или Британия.Поставка Киеву высокоточного оружия дальнего радиуса – это путь к очень серьезным проблемам, заключил российский лидер.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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запад
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сво, поставки вооружения, запад, украина
Вооружения, СВО, поставки вооружения, ЗАПАД, УКРАИНА
22:49 05.06.2024
 
Путин ответил на поставки западного оружия Украине

Путин: если страны втягиваются в войну против РФ, она может действовать так же

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Если Москва заметит, что другие государства участвуют в войне против нее, она решит действовать зеркально, сообщил президент России Владимир Путин.
"Если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом", — сообщил глава государства.
Путин подчеркнул, что ВСУ могут высказывать свое мнение при выборе целей дальнобойными ракетами, однако решение принимается поставщиками. У Москвы нет иллюзий по этому поводу, за ударами западным оружием по России стоит Пентагон или Британия.
Новогодняя иллюминация на Большом Каменном мосту в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Путин: Россия преодолевает проблемы, которые создают западные санкции
Вчера, 22:40
Поставка Киеву высокоточного оружия дальнего радиуса – это путь к очень серьезным проблемам, заключил российский лидер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ВооруженияСВОпоставки вооруженияЗАПАДУКРАИНА
 
 
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