https://1prime.ru/20240605/pozhar-848839225.html
Торговый центр загорелся в Москве
Торговый центр загорелся в Москве - 05.06.2024, ПРАЙМ
Торговый центр загорелся в Москве
Торговый центр на юго-востоке Москвы загорелся, на место выехали спасатели. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:44+0300
2024-06-05T11:44+0300
2024-06-05T11:44+0300
происшествия
москва
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/83929/84/839298404_0:9:3043:1721_1920x0_80_0_0_72f653498d5b7f0b683131c3f20eea23.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Торговый центр на юго-востоке Москвы загорелся, на место выехали спасатели. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб."Поступило сообщение о возгорании в торговом центре по адресу: улица Перерва, дом 43, корпус 1", - рассказал собеседник.Он добавил, что дежурные подразделения спасателей уже выехали на место.Отмечается, что указанный ТЦ находится в районе Марьино. По адресу Перерва дом 43, корпус 1 расположен торговый центр БУМ.
https://1prime.ru/20240603/sklad-848750586.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83929/84/839298404_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_e59b5d1794ee223bb20333ea35068f21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, пожар
Происшествия, МОСКВА, пожар
Торговый центр загорелся в Москве
Торговый центр загорелся на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Торговый центр на юго-востоке Москвы загорелся, на место выехали спасатели. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.
"Поступило сообщение о возгорании в торговом центре по адресу: улица Перерва, дом 43, корпус 1", - рассказал собеседник.
Он добавил, что дежурные подразделения спасателей уже выехали на место.
Отмечается, что указанный ТЦ находится в районе Марьино. По адресу Перерва дом 43, корпус 1 расположен торговый центр БУМ.
В Новосибирске локализовали пожар на складе