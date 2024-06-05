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Торговый центр загорелся в Москве - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Торговый центр загорелся в Москве
Торговый центр загорелся в Москве - 05.06.2024, ПРАЙМ
Торговый центр загорелся в Москве
Торговый центр на юго-востоке Москвы загорелся, на место выехали спасатели. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб. | 05.06.2024, ПРАЙМ
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происшествия
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Торговый центр на юго-востоке Москвы загорелся, на место выехали спасатели. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб."Поступило сообщение о возгорании в торговом центре по адресу: улица Перерва, дом 43, корпус 1", - рассказал собеседник.Он добавил, что дежурные подразделения спасателей уже выехали на место.Отмечается, что указанный ТЦ находится в районе Марьино. По адресу Перерва дом 43, корпус 1 расположен торговый центр БУМ.
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москва, пожар
Происшествия, МОСКВА, пожар
11:44 05.06.2024
 
Торговый центр загорелся в Москве

Торговый центр загорелся на юго-востоке Москвы

© РИА Новости . Елена Копылова | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Елена Копылова
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Торговый центр на юго-востоке Москвы загорелся, на место выехали спасатели. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.
"Поступило сообщение о возгорании в торговом центре по адресу: улица Перерва, дом 43, корпус 1", - рассказал собеседник.
Он добавил, что дежурные подразделения спасателей уже выехали на место.
Отмечается, что указанный ТЦ находится в районе Марьино. По адресу Перерва дом 43, корпус 1 расположен торговый центр БУМ.
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