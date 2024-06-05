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Путин проведет "свободную беседу" с журналистами из недружественных стран - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Путин проведет "свободную беседу" с журналистами из недружественных стран
Путин проведет "свободную беседу" с журналистами из недружественных стран - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин проведет "свободную беседу" с журналистами из недружественных стран
Президент России пятого июня обстоятельно пообщается с руководителями крупнейших международных информационных агентств, представители недружественных стран... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T14:26+0300
2024-06-05T14:30+0300
пмэф-2024
кремль
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Президент России пятого июня обстоятельно пообщается с руководителями крупнейших международных информационных агентств, представители недружественных стран также приглашены, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков"Это будет, как всегда, свободная беседа без ограниченной повестки дня, в открытом режиме. Вы сможете смотреть трансляцию и освещать в режиме онлайн", - сказал Песков.Свое первое интервью зарубежному журналисту в статусе президента Владимир Путин дал 8 сентября 2000 года в Нью-Йорке - он пообщался с ведущим CNN Ларри Кингом. Девятого февраля 2024-го он дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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пмэф-2024, кремль, владимир путин, дмитрий песков
ПМЭФ-2024, Кремль, Владимир Путин, Дмитрий Песков
14:26 05.06.2024 (обновлено: 14:30 05.06.2024)
 
Путин проведет "свободную беседу" с журналистами из недружественных стран

Песков: с Путиным на ПМЭФ встретятся и информагентства из недружественных стран

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Президент России пятого июня обстоятельно пообщается с руководителями крупнейших международных информационных агентств, представители недружественных стран также приглашены, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
"Это будет, как всегда, свободная беседа без ограниченной повестки дня, в открытом режиме. Вы сможете смотреть трансляцию и освещать в режиме онлайн", - сказал Песков.
Свое первое интервью зарубежному журналисту в статусе президента Владимир Путин дал 8 сентября 2000 года в Нью-Йорке - он пообщался с ведущим CNN Ларри Кингом. Девятого февраля 2024-го он дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Путин прокомментировал ажиотаж вокруг интервью Карлсону
18 февраля, 11:38
 
ПМЭФ-2024КремльВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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