https://1prime.ru/20240605/priglashenie-848858130.html

СМИ: в Швейцарии сочли приглашение России на саммит по Украине бесполезным

СМИ: в Швейцарии сочли приглашение России на саммит по Украине бесполезным - 05.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: в Швейцарии сочли приглашение России на саммит по Украине бесполезным

Дипломаты в Швейцарии полагают, что приглашать Москву на мирный саммит по Украине бессмысленно, написала местная газета Temps. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T16:11+0300

2024-06-05T16:11+0300

2024-06-05T16:11+0300

политика

швейцария

россия

мирный саммит

украина

переговоры

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ЖЕНЕВА, 5 июн – ПРАЙМ. Дипломаты в Швейцарии полагают, что приглашать Москву на мирный саммит по Украине бессмысленно, написала местная газета Temps."Еще в январе Россия заявила о своем неприятии саммита, утверждая, что Швейцария "больше не является нейтральной". Берн действительно пытался включить Москву, но Киев в любом случае не был готов к этому шагу на данном этапе. Хотя это было предметом длительных обсуждений, Федеральный совет не направил (президенту РФ) Владимиру Путину приглашение, поскольку дипломаты считали, что это не принесет никакой пользы", — указывается в публикации газеты. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Швейцария отходит от нейтралитета, не приглашая Россию на конференцию по Украине.Накануне крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) призвала власти пригласить Москву, чтобы это собрание не превратилось "в одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружению". Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности. Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов. Песков, комментируя ситуацию, вновь подчеркнул, что Москва готова к переговорам. По его словам, мирный процесс по Украине без России не имеет смысла. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, добавил он. Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.

https://1prime.ru/20240604/peskov-848801003.html

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швейцария, россия, мирный саммит, украина, переговоры