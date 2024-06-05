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Путин встретится с главами международных информагентств

Путин встретится с главами международных информагентств - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин встретится с главами международных информагентств

Президент России Владимир Путин, который прибыл в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях ПМЭФ-2024, встретится с руководителями международных информационных | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T07:03+0300

2024-06-05T07:03+0300

2024-06-05T07:24+0300

политика

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, который прибыл в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях ПМЭФ-2024, встретится с руководителями международных информационных агентств. Встреча, которая, как предусмотрено, пройдет в формате "вопросы-ответы", будет посвящена актуальным вопросам внутренней и внешней политики Российской Федерации, заявил ранее помощник президента Юрий Ушаков. Эта встреча российского лидера с главами международных информагентств станет восьмой по счету. В последний раз Путин проводил встречу в таком формате на ПМЭФ-2021. Традиционно участники собираются за круглым столом. Как отметил президент на аналогичной встрече в 2018 году, эти мероприятия - уникальная площадка, позволяющая руководству РФ заявить о своей позиции по вопросам, которые носят фундаментальный характер и представляют большой интерес для СМИ. На встречу с главой Российской Федерации традиционно приглашают представителей наиболее крупных информационных агентств мира. Среди них, в частности, в прошлые годы были представители Bloomberg (США), Associated Press (США), Xinhua (Китай), Kyodo News (Япония), France Presse (Франция), IRNA (Иран), EFE (Испания), ANSA (Италия), Deutsche Presse-Agentur (ФРГ), Press Trust of India (Индия), Reuters (Великобритания) и другие. На встрече ожидается самый широкий спектр вопросов. Как предполагается, на повестке дня будет тема российско-американских отношений, с учетом приближающихся выборов президента в США. Неизменно большой интерес прессы вызывает позиция российского лидера по ситуации на Украине, вопросы легитимности Владимира Зеленского и противостояние со странами Североатлантического альянса, поставляющие Киеву оружие.

https://1prime.ru/20240604/putin-848814255.html

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владимир путин, пмэф-2024, журналисты