https://1prime.ru/20240605/putin-848873792.html

Путин пошутил про цепкие лапы Миллера и оценил "Лахта центр"

Путин пошутил про цепкие лапы Миллера и оценил "Лахта центр" - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин пошутил про цепкие лапы Миллера и оценил "Лахта центр"

Президент России Владимир Путин в ходе посещения "Лахта центра" в Санкт-Петербурге пошутил про "цепкие лапы" главы "Газпрома" Алексея Миллера. Об этом он... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T21:11+0300

2024-06-05T21:11+0300

2024-06-05T21:11+0300

владимир путин

пмэф

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848608520_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_0669d5a0f0da93919bf0b6084381875c.jpg

С. - ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе посещения "Лахта центра" в Санкт-Петербурге пошутил про "цепкие лапы" главы "Газпрома" Алексея Миллера. Об этом он рассказал в рамках ПМЭФ."Из цепких лап господина Миллера вам будет не вырваться. Рассказывает по деталям о каждом элементе этого здания… понравилось (здание "Лахта Центр" - ред.), да, конечно", — отметил глава государства.Комплекс "Лахта центр" является общественно-деловым пространством и состоит из пяти объектов: башни, многофункционального здания (МФЗ), здания арки главного входа, комплекса зданий и сооружений (КЗС) и стилобата. В главном здании комплекса размещается штаб-квартира "Газпрома".Башня "Лахта центра" стала самым северным небоскребом в мире и является самым высоким зданием в России и Европе, а также 16-м по высоте в мире. Общая стоимость комплекса составляет 155 миллиардов рублей. "Лахта-центр" также входит в пятерку самых экологически чистых небоскребов мира.

https://1prime.ru/20240605/tovarooborot-848872563.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, пмэф, санкт-петербург