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Путин пошутил про цепкие лапы Миллера и оценил "Лахта центр" - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Путин пошутил про цепкие лапы Миллера и оценил "Лахта центр"
Путин пошутил про цепкие лапы Миллера и оценил "Лахта центр" - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин пошутил про цепкие лапы Миллера и оценил "Лахта центр"
Президент России Владимир Путин в ходе посещения "Лахта центра" в Санкт-Петербурге пошутил про "цепкие лапы" главы "Газпрома" Алексея Миллера. Об этом он... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T21:11+0300
2024-06-05T21:11+0300
владимир путин
пмэф
санкт-петербург
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе посещения "Лахта центра" в Санкт-Петербурге пошутил про "цепкие лапы" главы "Газпрома" Алексея Миллера. Об этом он рассказал в рамках ПМЭФ."Из цепких лап господина Миллера вам будет не вырваться. Рассказывает по деталям о каждом элементе этого здания… понравилось (здание "Лахта Центр" - ред.), да, конечно", — отметил глава государства.Комплекс "Лахта центр" является общественно-деловым пространством и состоит из пяти объектов: башни, многофункционального здания (МФЗ), здания арки главного входа, комплекса зданий и сооружений (КЗС) и стилобата. В главном здании комплекса размещается штаб-квартира "Газпрома".Башня "Лахта центра" стала самым северным небоскребом в мире и является самым высоким зданием в России и Европе, а также 16-м по высоте в мире. Общая стоимость комплекса составляет 155 миллиардов рублей. "Лахта-центр" также входит в пятерку самых экологически чистых небоскребов мира.
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владимир путин, пмэф, санкт-петербург
Владимир Путин, ПМЭФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
21:11 05.06.2024
 
Путин пошутил про цепкие лапы Миллера и оценил "Лахта центр"

Путин: из цепких лап господина Миллера вам будет не вырваться

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе посещения "Лахта центра" в Санкт-Петербурге пошутил про "цепкие лапы" главы "Газпрома" Алексея Миллера. Об этом он рассказал в рамках ПМЭФ.
"Из цепких лап господина Миллера вам будет не вырваться. Рассказывает по деталям о каждом элементе этого здания… понравилось (здание "Лахта Центр" - ред.), да, конечно", — отметил глава государства.
Комплекс "Лахта центр" является общественно-деловым пространством и состоит из пяти объектов: башни, многофункционального здания (МФЗ), здания арки главного входа, комплекса зданий и сооружений (КЗС) и стилобата. В главном здании комплекса размещается штаб-квартира "Газпрома".
Башня "Лахта центра" стала самым северным небоскребом в мире и является самым высоким зданием в России и Европе, а также 16-м по высоте в мире. Общая стоимость комплекса составляет 155 миллиардов рублей. "Лахта-центр" также входит в пятерку самых экологически чистых небоскребов мира.
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Владимир ПутинПМЭФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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