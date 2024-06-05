https://1prime.ru/20240605/putin-848874209.html

Путин рассказал, как решать вопросы с европейскими лидерами

Путин рассказал, как решать вопросы с европейскими лидерами - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, как решать вопросы с европейскими лидерами

Можно было бы найти решения вопросов с лидерами Евросоюза, если бы они чувствовали себя увереннее и смелее отстаивали свои национальные интересы, заявил... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T21:18+0300

2024-06-05T21:18+0300

2024-06-05T21:18+0300

политика

владимир путин

европа

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Можно было бы найти решения вопросов с лидерами Евросоюза, если бы они чувствовали себя увереннее и смелее отстаивали свои национальные интересы, заявил президент России Владимир Путин."Можно (решения вопросов - ред.) и с лидерами (Европейского союза - ред.) найти, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты национальных интересов", — заметил глава государства в ходе встречи с главами мировых СМИ "на полях" ПМЭФ.Ранее российский лидер в ходе выступления на форуме “Россия зовет” отмечал, что сейчас мир переживает эпоху кардинальных перемен. По его словам, справиться с ними может только стабильная и суверенная страна. Путин также подчеркивал, что уродливая неоколониальная система прекратила свое существование.

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владимир путин, европа