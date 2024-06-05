https://1prime.ru/20240605/putin-848875032.html
Путин раскрыл, как либерализм разрушает США
Путин раскрыл, как либерализм разрушает США - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл, как либерализм разрушает США
Стремление США быть лидером глобального либерализма разрушает страну изнутри, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T21:33+0300
2024-06-05T21:33+0300
2024-06-05T21:33+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Стремление США быть лидером глобального либерализма разрушает страну изнутри, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств. "Исходя из внутренних национальных интересов, если будут действовать таким образом, они будут преследовать цели глобального либерализма, который, на мой взгляд, разрушает США изнутри", - сказал российский лидер.Он добавил, что, желая сохранить свое лидерство в мире с помощью текущих инструментов, США совершают капитальную ошибку, наносят ущерб сами себе.Ранее 22 октября 2023 года президент Джо Байден заявил в ходе предвыборного приема, что миру необходим новый порядок. По его словам, США, как “основная нация”, смогут объединить планету.Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление лидера Белого дома, отметил, что желание Вашингтона объединить мир - не более, чем “геополитическая фантазия”.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что миру действительно нужен новый порядок, однако США не способны его установить.
https://1prime.ru/20240605/dedollarizatsiya-848838396.html
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владимир путин, сша, лидерство, мировой порядок, пмэф-2024
Владимир Путин, США, лидерство, мировой порядок, ПМЭФ-2024
Путин раскрыл, как либерализм разрушает США
Путин: стремление быть лидером глобального либерализма разрушает США изнутри
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Стремление США быть лидером глобального либерализма разрушает страну изнутри, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств.
"Исходя из внутренних национальных интересов, если будут действовать таким образом, они будут преследовать цели глобального либерализма, который, на мой взгляд, разрушает США изнутри", - сказал российский лидер.
Он добавил, что, желая сохранить свое лидерство в мире с помощью текущих инструментов, США совершают капитальную ошибку, наносят ущерб сами себе.
Ранее 22 октября 2023 года президент Джо Байден заявил в ходе предвыборного приема, что миру необходим новый порядок. По его словам, США, как “основная нация”, смогут объединить планету.
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление лидера Белого дома, отметил, что желание Вашингтона объединить мир - не более, чем “геополитическая фантазия”.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что миру действительно нужен новый порядок, однако США не способны его установить.
РФ ведет переговоры с Латинской Америкой по дедолларизации, сообщили в МИД