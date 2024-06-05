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Путин раскрыл, как либерализм разрушает США - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Путин раскрыл, как либерализм разрушает США
Путин раскрыл, как либерализм разрушает США - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл, как либерализм разрушает США
Стремление США быть лидером глобального либерализма разрушает страну изнутри, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T21:33+0300
2024-06-05T21:33+0300
владимир путин
сша
лидерство
мировой порядок
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Стремление США быть лидером глобального либерализма разрушает страну изнутри, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств. "Исходя из внутренних национальных интересов, если будут действовать таким образом, они будут преследовать цели глобального либерализма, который, на мой взгляд, разрушает США изнутри", - сказал российский лидер.Он добавил, что, желая сохранить свое лидерство в мире с помощью текущих инструментов, США совершают капитальную ошибку, наносят ущерб сами себе.Ранее 22 октября 2023 года президент Джо Байден заявил в ходе предвыборного приема, что миру необходим новый порядок. По его словам, США, как “основная нация”, смогут объединить планету.Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление лидера Белого дома, отметил, что желание Вашингтона объединить мир - не более, чем “геополитическая фантазия”.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что миру действительно нужен новый порядок, однако США не способны его установить.
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владимир путин, сша, лидерство, мировой порядок, пмэф-2024
Владимир Путин, США, лидерство, мировой порядок, ПМЭФ-2024
21:33 05.06.2024
 
Путин раскрыл, как либерализм разрушает США

Путин: стремление быть лидером глобального либерализма разрушает США изнутри

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Стремление США быть лидером глобального либерализма разрушает страну изнутри, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств.
"Исходя из внутренних национальных интересов, если будут действовать таким образом, они будут преследовать цели глобального либерализма, который, на мой взгляд, разрушает США изнутри", - сказал российский лидер.
Он добавил, что, желая сохранить свое лидерство в мире с помощью текущих инструментов, США совершают капитальную ошибку, наносят ущерб сами себе.
Ранее 22 октября 2023 года президент Джо Байден заявил в ходе предвыборного приема, что миру необходим новый порядок. По его словам, США, как “основная нация”, смогут объединить планету.
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление лидера Белого дома, отметил, что желание Вашингтона объединить мир - не более, чем “геополитическая фантазия”.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что миру действительно нужен новый порядок, однако США не способны его установить.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
РФ ведет переговоры с Латинской Америкой по дедолларизации, сообщили в МИД
11:34
 
Владимир ПутинСШАлидерствомировой порядокПМЭФ-2024
 
 
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