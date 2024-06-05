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Путин предупредил об опасности ограничения торговли России с Турцией
Путин предупредил об опасности ограничения торговли России с Турцией - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин предупредил об опасности ограничения торговли России с Турцией
Президент России Владимир Путин предупредил о возможной опасности для турецкой экономики от ограничения торговли с Россией. Об этом глава государства сообщил в... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T23:11+0300
2024-06-05T23:11+0300
2024-06-05T23:12+0300
экономика
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предупредил о возможной опасности для турецкой экономики от ограничения торговли с Россией. Об этом глава государства сообщил в рамках ПМЭФ."Мне кажется, что экономический блок правительства в Турции делает в последнее время упор на получение кредитов, инвестиций, грантов из западных финансовых институтов. Наверное, это неплохо. Но если это связано с ограничениями торгово-экономических связей с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше потерь, чем приобретений. На мой взгляд, такая угроза существует", — подчеркнул президент.Глава государства заметил, что хоть это может быть выгодно для Турции, нужно помнить о вероятных негативных аспектах такого решения. Путин подчеркнул, что вопрос требует отдельного рассмотрения и предостерег от принятия решений без анализа макроэкономических показателей.
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россия, турция, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Владимир Путин
Путин предупредил об опасности ограничения торговли России с Турцией
Путин: от ограничения торговли с Россией Турция понесет больше убытков
С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предупредил о возможной опасности для турецкой экономики от ограничения торговли с Россией. Об этом глава государства сообщил в рамках ПМЭФ.
"Мне кажется, что экономический блок правительства в Турции делает в последнее время упор на получение кредитов, инвестиций, грантов из западных финансовых институтов. Наверное, это неплохо. Но если это связано с ограничениями торгово-экономических связей с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше потерь, чем приобретений. На мой взгляд, такая угроза существует", — подчеркнул президент.
Глава государства заметил, что хоть это может быть выгодно для Турции, нужно помнить о вероятных негативных аспектах такого решения. Путин подчеркнул, что вопрос требует отдельного рассмотрения и предостерег от принятия решений без анализа макроэкономических показателей.
Путин рассказал о строительстве газового хаба в Турции