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Москва охраняет газопроводы из-за угроз со стороны Украины, заявил Путин
Москва охраняет газопроводы из-за угроз со стороны Украины, заявил Путин - 05.06.2024, ПРАЙМ
Москва охраняет газопроводы из-за угроз со стороны Украины, заявил Путин
Россия из-за угроз со стороны Украины вынуждена охранять газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток", заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T23:13+0300
2024-06-05T23:13+0300
2024-06-05T23:13+0300
энергетика
владимир путин
россия
украина
газ
"турецкий поток"
голубой поток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россия из-за угроз со стороны Украины вынуждена охранять газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток", заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с руководителями ведущих мировый информационных агентств.Глава государства отметил, что Москва фиксировала несколько попыток таких атак. По его словам Россия уже охраняет газпороводы "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые снабжают "голубым топливом" Европу и Турцию."Дней 7-10 тому назад украинские беспилотники предприняли попытку атаки на газоперекачивающую станцию, которая находится на берегу Черного моря, из которой подается газ в Турцию… Это не шутка, это не преувеличение никакое", - напомнил Путин.
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владимир путин, россия, украина, газ, "турецкий поток", голубой поток
Энергетика, Владимир Путин, РОССИЯ, УКРАИНА, Газ, "Турецкий поток", Голубой поток
Москва охраняет газопроводы из-за угроз со стороны Украины, заявил Путин
Путин: Москве приходится охранять газопроводы из-за угроз со стороны Украины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россия из-за угроз со стороны Украины вынуждена охранять газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток", заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с руководителями ведущих мировый информационных агентств.
Глава государства отметил, что Москва фиксировала несколько попыток таких атак. По его словам Россия уже охраняет газпороводы "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые снабжают "голубым топливом" Европу и Турцию.
"Дней 7-10 тому назад украинские беспилотники предприняли попытку атаки на газоперекачивающую станцию, которая находится на берегу Черного моря, из которой подается газ в Турцию… Это не шутка, это не преувеличение никакое", - напомнил Путин.