https://1prime.ru/20240605/putin-848879090.html

Москва охраняет газопроводы из-за угроз со стороны Украины, заявил Путин

Москва охраняет газопроводы из-за угроз со стороны Украины, заявил Путин - 05.06.2024, ПРАЙМ

Москва охраняет газопроводы из-за угроз со стороны Украины, заявил Путин

Россия из-за угроз со стороны Украины вынуждена охранять газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток", заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T23:13+0300

2024-06-05T23:13+0300

2024-06-05T23:13+0300

энергетика

владимир путин

россия

украина

газ

"турецкий поток"

голубой поток

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848208296_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_eeb5ad65b7c861794d1517690e78c295.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россия из-за угроз со стороны Украины вынуждена охранять газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток", заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с руководителями ведущих мировый информационных агентств.Глава государства отметил, что Москва фиксировала несколько попыток таких атак. По его словам Россия уже охраняет газпороводы "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые снабжают "голубым топливом" Европу и Турцию."Дней 7-10 тому назад украинские беспилотники предприняли попытку атаки на газоперекачивающую станцию, которая находится на берегу Черного моря, из которой подается газ в Турцию… Это не шутка, это не преувеличение никакое", - напомнил Путин.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, украина, газ, "турецкий поток", голубой поток