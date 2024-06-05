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Путин пристыдил журналистку за вопрос о ядерной войне на Украине

Путин пристыдил журналистку за вопрос о ядерной войне на Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин пристыдил журналистку за вопрос о ядерной войне на Украине

Россия не ставит вопрос о применении ядерного оружия, но ее пытаются обвинить в размахивании ядерной дубинкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T23:22+0300

2024-06-05T23:22+0300

2024-06-05T23:22+0300

политика

владимир путин

пмэф-2024

ядерное оружие

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россия не ставит вопрос о применении ядерного оружия, но ее пытаются обвинить в размахивании ядерной дубинкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Главный редактор глобальных новостей британского Reuters Самия Накхул задала главе государства вопрос, насколько близок риск ядерной войны, а также что может послужить поводом к ее началу. "Вы знаете, нас все время пытаются обвинять в том, что мы машем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой", - ответил Путин.При этом глава государства подчеркнул, что Россия в случает угрозы суверенитету и территориальной целостности применит все имеющиеся средства.Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев еще в марте называл главной угрозой угрозу ядерного конфликта, которая в сто крат круче, чем во время Карибского кризиса. Он также призвал "недругов" не забывать, что у России есть специальный документ, в котором четко прописаны условия применения ядерного оружия.Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы ее существованию.

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владимир путин, пмэф-2024, ядерное оружие