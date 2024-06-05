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Путин пристыдил журналистку за вопрос о ядерной войне на Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Путин пристыдил журналистку за вопрос о ядерной войне на Украине
Путин пристыдил журналистку за вопрос о ядерной войне на Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин пристыдил журналистку за вопрос о ядерной войне на Украине
Россия не ставит вопрос о применении ядерного оружия, но ее пытаются обвинить в размахивании ядерной дубинкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T23:22+0300
2024-06-05T23:22+0300
политика
владимир путин
пмэф-2024
ядерное оружие
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россия не ставит вопрос о применении ядерного оружия, но ее пытаются обвинить в размахивании ядерной дубинкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Главный редактор глобальных новостей британского Reuters Самия Накхул задала главе государства вопрос, насколько близок риск ядерной войны, а также что может послужить поводом к ее началу. "Вы знаете, нас все время пытаются обвинять в том, что мы машем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой", - ответил Путин.При этом глава государства подчеркнул, что Россия в случает угрозы суверенитету и территориальной целостности применит все имеющиеся средства.Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев еще в марте называл главной угрозой угрозу ядерного конфликта, которая в сто крат круче, чем во время Карибского кризиса. Он также призвал "недругов" не забывать, что у России есть специальный документ, в котором четко прописаны условия применения ядерного оружия.Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы ее существованию.
https://1prime.ru/20240605/rossiya-848862441.html
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владимир путин, пмэф-2024, ядерное оружие
Политика, Владимир Путин, ПМЭФ-2024, ядерное оружие
23:22 05.06.2024
 
Путин пристыдил журналистку за вопрос о ядерной войне на Украине

Путин: Россию постоянно хотят обвинить в том, что она машет ядерной дубинкой, это не так

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россия не ставит вопрос о применении ядерного оружия, но ее пытаются обвинить в размахивании ядерной дубинкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Главный редактор глобальных новостей британского Reuters Самия Накхул задала главе государства вопрос, насколько близок риск ядерной войны, а также что может послужить поводом к ее началу.
"Вы знаете, нас все время пытаются обвинять в том, что мы машем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой", - ответил Путин.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия в случает угрозы суверенитету и территориальной целостности применит все имеющиеся средства.
*Самолет ВВС США F-15E Strike Eagle на базе Инджирлик в Турции - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Разнести ядерными боеголовками. В США сделали неожиданное заявление
Вчера, 17:00
Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев еще в марте называл главной угрозой угрозу ядерного конфликта, которая в сто крат круче, чем во время Карибского кризиса. Он также призвал "недругов" не забывать, что у России есть специальный документ, в котором четко прописаны условия применения ядерного оружия.
Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы ее существованию.
 
ПолитикаВладимир ПутинПМЭФ-2024ядерное оружие
 
 
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