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Путин пристыдил журналистку за вопрос о ядерной войне на Украине
Путин пристыдил журналистку за вопрос о ядерной войне на Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин пристыдил журналистку за вопрос о ядерной войне на Украине
Россия не ставит вопрос о применении ядерного оружия, но ее пытаются обвинить в размахивании ядерной дубинкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T23:22+0300
2024-06-05T23:22+0300
2024-06-05T23:22+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россия не ставит вопрос о применении ядерного оружия, но ее пытаются обвинить в размахивании ядерной дубинкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Главный редактор глобальных новостей британского Reuters Самия Накхул задала главе государства вопрос, насколько близок риск ядерной войны, а также что может послужить поводом к ее началу. "Вы знаете, нас все время пытаются обвинять в том, что мы машем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой", - ответил Путин.При этом глава государства подчеркнул, что Россия в случает угрозы суверенитету и территориальной целостности применит все имеющиеся средства.Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев еще в марте называл главной угрозой угрозу ядерного конфликта, которая в сто крат круче, чем во время Карибского кризиса. Он также призвал "недругов" не забывать, что у России есть специальный документ, в котором четко прописаны условия применения ядерного оружия.Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы ее существованию.
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владимир путин, пмэф-2024, ядерное оружие
Политика, Владимир Путин, ПМЭФ-2024, ядерное оружие
Путин пристыдил журналистку за вопрос о ядерной войне на Украине
Путин: Россию постоянно хотят обвинить в том, что она машет ядерной дубинкой, это не так
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россия не ставит вопрос о применении ядерного оружия, но ее пытаются обвинить в размахивании ядерной дубинкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Главный редактор глобальных новостей британского Reuters Самия Накхул задала главе государства вопрос, насколько близок риск ядерной войны, а также что может послужить поводом к ее началу.
"Вы знаете, нас все время пытаются обвинять в том, что мы машем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой", - ответил Путин.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия в случает угрозы суверенитету и территориальной целостности применит все имеющиеся средства.
Разнести ядерными боеголовками. В США сделали неожиданное заявление
Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев еще в марте называл главной угрозой угрозу ядерного конфликта, которая в сто крат круче, чем во время Карибского кризиса. Он также призвал "недругов" не забывать, что у России есть специальный документ, в котором четко прописаны условия применения ядерного оружия.
Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы ее существованию.