https://1prime.ru/20240605/putin-848879875.html

Путин назвал безграничным воровством ситуацию с военными базами США

Путин назвал безграничным воровством ситуацию с военными базами США - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин назвал безграничным воровством ситуацию с военными базами США

США тратят много средств на содержание военных баз, при этом воровство там безграничное, заявил президент России Владимир Путин руководителям ведущих... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T23:35+0300

2024-06-05T23:35+0300

2024-06-05T23:35+0300

владимир путин

сша

военные базы

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. США тратят много средств на содержание военных баз, при этом воровство там безграничное, заявил президент России Владимир Путин руководителям ведущих международных информагентств."Штаты вынуждены тратить деньги на содержание вооруженных сил, потому что, если обширные базы по всему миру, расходы огромные, воровство безграничное", - сказал российский лидер.Он подчеркнул, что Америка тратит на оборонные расходы больше всех стран в мире.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

https://1prime.ru/20240605/dollar-848877154.html

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владимир путин, сша, военные базы, пмэф-2024