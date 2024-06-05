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Путин откровенно поговорил с недружественной прессой

Путин откровенно поговорил с недружественной прессой - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин откровенно поговорил с недружественной прессой

Владимир Путин провел "открытую беседу" с руководителями иностранных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Напрямую обратиться к российскому лидеру смогли | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T23:23+0300

2024-06-05T23:23+0300

2024-06-05T23:23+0300

политика

владимир путин

украина

санкции против рф

экономика китая

сша

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин провел "открытую беседу" с руководителями иностранных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Напрямую обратиться к российскому лидеру смогли представители 16 стран. Главные вопросы и ответы - в подборке "Прайма".Потери на Украине и последний год Зеленского:Украина в США никого не интересует, интересует собственное величие. И ни в коем случае США не хотят допустить успеха России, полагая, что это нанесет ущерб их лидерству.Трагедия на Украине началась с антиконституционного государственного переворота. Россия после 2014 года предприняла все попытки, чтобы урегулировать украинский конфликт мирным путем. При этом Москву восемь лет "водили за нос" с Минскими соглашениями. Пролившаяся в Донбассе русская кровь — "не водичка", чтобы Россия могла закрыть на это глаза. Россия имела право признать независимость ДНР и ЛНР в соответствии с решениями суда ООН."Поставки оружия в зону конфликта — это всегда плохо. Тем более, если это связано с тем, что те, кто поставляет — они не только поставляют, а управляют этим оружием. Это очень серьезный и опасный шаг", — сказал президент России.В украинском плену находится 1348 россиян, в российском плену — 6465 украинских военных. Соотношение безвозвратных потерь России и Украины также примерно один к пяти. Об объемах потерь, как правило, никогда не говорят, либо говорят, но извращают цифры. Безвозвратные потери РФ на Украине в разы меньше, чем у противника.Тотальная мобилизация Украины не решит проблем, лишь восполнит потери. При этом ами украинцы не хотят воевать; их "хватают на улице" и отправляют на фронт. При этом Россия получает регулярно данные из Украины, там "секрет Полишинеля" - никаких секретов нет.США будут терпеть Владимира Зеленского еще год, а потом поменяют из-за больших потерь ВСУ. "Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения — понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся просто", — сказал Путин. Кандидатуры на его место есть.Предсказуемый Байден и "чушь" о шпионаже Трампа:Джо Байден предсказуем, он — политик старой школы. Путин отметил, что его прежние заявления о предсказуемости Байдена были восприняты с усмешками и "видели в этом какой-то скрытый даже наезд на президента Байдена".Обвинения Дональда Трампа в шпионаже на Россию — полная чушь и бред. Никаких особых связей у Москвы с миллиардером никогда не было. Преследование Трампа в США "сжигает" мнимое лидерство этой страны среди демократий. Судебную систему используют для внутриполитической борьбы.России по большому счету все равно, кто будет президентом США, Москва будет работать с любым избранным президентом. "Сказать, что – и я говорю совершенно искренне, – что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике, я бы так не сказал. Думаем, что ничего, по сути, такого серьезного не произойдет", - отметил президент.Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутреннюю политику США, смотрит со стороны. "И в сфере международной политики, во внутренней политике, но и в экономической политике, я думаю, что сегодняшняя администрация совершает одну ошибку за другой, одну за другой", — указал Путин."Одна из колоссальных ошибок администрации США – это то, что они запрещают использовать доллар в международных расчетах и делают это инструментом какой-то борьбы. Полная дурь, подрывают доверие к доллару, нелепо просто", - сказал Путин.Российский лидер добавил, что отношения Вашингтона к России и конфликту на Украине может измениться, если новая администрация США будет исходить из нацинтересов.Угрожать европейским лидерам - моветон:Россия никому не угрожает, тем более главам других государств, это моветон. "Это моветон, это нехороший тон", - заявил Путин. Но у Москвы есть своя позиция по тем или другим вопросам. И в России понимают, что она не совпадает с позицией европейских государств.Решения вопросов с европейскими лидерами найти можно, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались мужества для защиты нацинтересов. Уровень профессиональной подготовки людей, принимающих решения на Западе, оставляет желать лучшего.Запад планировал подорвать экономику России в срок до 6 месяцев, но теперь все видят, что этого не происходит. Поставленная цель вхождения России в четверку экономик мира достигнута. "Те, кто пытается нам помешать, навредить и затормозить наше развитие, должны понять, что то, что они делают, больше вредит им самим, чем нам", - сказал Путин."Мы продолжаем поставлять газ в Европу через территорию Украины. Там было две трубопроводные системы. Одну из них украинская сторона закрыла - вентиль завинтила, просто закрыла и все. Хотя оснований никаких нет. Оставила только одну трубопроводную систему. Ну ладно", - сказал Путин.Экономика Франции балансирует на грани рецессии.РФ готова организовать работу по расследованию гибели французского журналиста на Украине. "Не знаю, как это можно сделать на практике… Но, пожалуйста, мы сделаем все, что от нас зависит", - сказал ПутинШок из-за немецких танков и отказ от "Северных потоков":Германская экономика — это локомотив европейской экономики. Она будет чихать и кашлять, все остальные сразу заболеют гриппом. А если немецкая экономика будет опускаться ниже, всю Европу затрясет.Появление немецких танков на украинской земле "это уже произвело такой морально-этический шок в России, потому что отношение к Федеративной республике в российском обществе всегда было очень хорошим". Поставка Киеву ракет окончательно разрушает российско-немецкие отношения.Германия после Второй мировой войны никогда не была полностью суверенной. Никто в нынешнем немецком руководстве не защищает интересы народа. Германия зависима в областях информационной политики и обороны, конечное заинтересованное лицо находится "за океаном".Прекращение связей РФ и ФРГ в сфере энергетики имеет печальный результат, немецкие предприятия становятся неконкурентоспособными. "Газпром" переживет отказ Германии от поставок газа по оставшейся нитке "Северного потока".Прекращение связей России и Германии в сфере энергетики имеет печальный результат, немецкие предприятия становятся неконкурентоспособными. Последствия могут быть плачевными не только для ФРГ — всю Европу затрясет.Никто в Германии не возмущается из-за взрывов "Северных потоков" - "как будто так и надо", заявил президент России Владимир Путин. "Взорвали одну трубу "Северного потока". Одна труба "Северного потока" жива, слава Богу, почему Германия не хочет получать наш газ по этой трубе? Кто-нибудь может объяснить? В чем логика?", — отметил российский лидер.Надо встраиваться в экономику Китая, а не мешать:Отношения Москвы и Пекина основаны на глубинных интересах и не носят ситуативного характера. Китай остаётся основным экономическим партнером России. Объем торговли превышает наши ожидания, удается диверсифицировать товарооборот.Россия и Китай проводят и будут проводить военные учения, Москве также есть что предложить Пекину в военно-технической сфере. Сейчас в между странами идёт плотная работа в сфере военно-технического взаимодействия. России есть, что предложить "китайским друзьям"."Вроде умные люди говорят, что у китайцев перепроизводство автомобилей, в том числе перепроизводство электромобилей. Это говорят люди, которые считают себя "рыночниками". Они что, не знают, кто определяет, есть перепроизводство или нет?", - задался вопросом глава государства.Западным странам, чтобы быть успешными, надо встраиваться в экономику Китая, а не мешать ей.Санкции России мешают, но …Нет другой такой страны мира, против которой было бы введено такое количество санкций (как в отношении России). Они, безусловно, мешают.Некоторые недоброжелатели считают, что в среднесрочной перспективе это отразится на России негативным образом. Это имеет под собой некоторые основания, особенно это касается высоких технологий. Но есть несколько "но"."Мы видим проблемы, но мы их преодолеваем. Приходится включать мозги. Наши разработчики не просто занимают места ушедших производителей, они их подхватывают и быстро развивают. Такого эффекта не только наши недоброжелатели не ожидали, но, может быть, и мы сами", - сказал Путин.У Путина нет сомнений, что Россия все сделает. Вопрос только в сроках. Страна будем стараться работать на опережение. Ничего критичного в преодолении этих санкций не возникает.

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владимир путин, украина, санкции против рф, экономика китая, сша