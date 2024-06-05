https://1prime.ru/20240605/rekomendatsii-848870360.html

Центробанк дал рекомендации банкам по работе в селах

Центробанк дал рекомендации банкам по работе в селах - 05.06.2024, ПРАЙМ

Центробанк дал рекомендации банкам по работе в селах

ЦБ РФ дал рекомендации банкам по работе в селах, рассчитывает, что самые крупные игроки останутся там, сочетая разные форматы обслуживания, говорится в... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T19:21+0300

2024-06-05T19:21+0300

2024-06-05T19:21+0300

банк россии

рекомендации

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ дал рекомендации банкам по работе в селах, рассчитывает, что самые крупные игроки останутся там, сочетая разные форматы обслуживания, говорится в сообщении регулятора. "Мы рассчитываем, что самые крупные банки останутся в сельской местности и будут эффективно сочетать дистанционные и облегченные форматы обслуживания, учитывая потребности жителей конкретных населенных пунктов и свою экономическую модель", - приводится комментарий главы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты. Также важно, чтобы к этой работе присоединялись и другие кредитные организации, добавил он. ЦБ разослал информационное письмо в банки, где указал, что при выборе формата оказания финансовых услуг важно учитывать численность населения и уровень дохода людей. Например, в населенных пунктах, где проживает свыше 3 тысяч человек, регулятор рекомендует сохранять стационарное подразделение (филиал, дополнительный офис), устанавливать банкоматы, открывать окна в отделениях почтовой связи, где можно совершить большинство банковских операций. В селах, где проживает менее 3 тысяч человек и нельзя обеспечить экономическую эффективность работы стационарного подразделения, банкам предложено организовать работу мобильных офисов или выездное обслуживание, установить банкоматы с функцией приема наличных, предоставить возможность снятия денег с карты на почте или на кассе магазина, заключив договор с торгово-сервисным предприятием. Услуга "наличные на кассе" в последние годы стала очень популярной среди жителей отдаленных и малонаселенных территорий. "Людей нужно информировать о том, какие финансовые услуги они могут получить в конкретной точке, как их получить, а также об основных параметрах и рисках этих продуктов и услуг, о взимаемых комиссиях, если они есть", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240605/bank-848845794.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рекомендации, банки