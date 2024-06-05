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Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился в мае

Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился в мае - 05.06.2024, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился в мае

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в мае сократился до 49,8 пункта с 50,5 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T09:04+0300

2024-06-05T09:04+0300

2024-06-05T09:08+0300

россия

экономика

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в мае сократился до 49,8 пункта с 50,5 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&P Global."Индекс деловой активности с учетом сезонных колебаний в мае составил 49,8 пункта по сравнению с 50,5 пункта в апреле, что свидетельствует о возобновлении сокращения объемов производства в российских предприятиях сферы услуг", - говорится в сообщении.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

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