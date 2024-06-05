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Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился в мае - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился в мае
Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился в мае - 05.06.2024, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился в мае
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в мае сократился до 49,8 пункта с 50,5 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T09:04+0300
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россия
экономика
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в мае сократился до 49,8 пункта с 50,5 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&amp;P Global."Индекс деловой активности с учетом сезонных колебаний в мае составил 49,8 пункта по сравнению с 50,5 пункта в апреле, что свидетельствует о возобновлении сокращения объемов производства в российских предприятиях сферы услуг", - говорится в сообщении.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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РОССИЯ, Экономика
09:04 05.06.2024 (обновлено: 09:08 05.06.2024)
 
Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился в мае

S&P: индекс деловой активности в сфере услуг России в мае снизился до 49,8 пункта

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в мае сократился до 49,8 пункта с 50,5 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Индекс деловой активности с учетом сезонных колебаний в мае составил 49,8 пункта по сравнению с 50,5 пункта в апреле, что свидетельствует о возобновлении сокращения объемов производства в российских предприятиях сферы услуг", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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