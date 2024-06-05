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Разнести ядерными боеголовками. В США сделали неожиданное заявление - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Разнести ядерными боеголовками. В США сделали неожиданное заявление
Разнести ядерными боеголовками. В США сделали неожиданное заявление - 05.06.2024, ПРАЙМ
Разнести ядерными боеголовками. В США сделали неожиданное заявление
Российские Вооруженные силы уничтожат авиабазы Североатлантического альянса, с которых взлетят истребители-носители ядерного оружия. Такое мнение выразил в... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T17:00+0300
2024-06-05T17:02+0300
ядерное оружие
россия
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы уничтожат авиабазы Североатлантического альянса, с которых взлетят истребители-носители ядерного оружия. Такое мнение выразил в беседе с подполковником в отставке Дэниелом Дэвисом на YouTube экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.По его словам, Москва предупредила НАТО об ответе на нападение на российские территории. Эксперт подчеркнул, что ВС России знают, что бомбардировзиком, способным нести ядерное оружие, является F-15."Если русские увидят, как множество таких вот F-15 летит в их сторону, им, вероятно, придется ударить по всем нашим аэродромам", - сказал Макгрегор.По словам экс-советника Пентагона, Москва не будет ждать, пока НАТО начнет бомбардировку ядерным оружием. Как считает Макгрегор, России придется разнести американские базы в Европе ядерными боеголовками.
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ядерное оружие, россия, сша, нато
ядерное оружие, РОССИЯ, США, НАТО
17:00 05.06.2024 (обновлено: 17:02 05.06.2024)
 
Разнести ядерными боеголовками. В США сделали неожиданное заявление

Макгрегор: Россия может уничтожить аэродромы США ядерными снарядами в случае атаки

© flickr.com / U.S. Department of Defense/Cory W. Bush*Самолет ВВС США F-15E Strike Eagle на базе Инджирлик в Турции
*Самолет ВВС США F-15E Strike Eagle на базе Инджирлик в Турции - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© flickr.com / U.S. Department of Defense/Cory W. Bush
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы уничтожат авиабазы Североатлантического альянса, с которых взлетят истребители-носители ядерного оружия. Такое мнение выразил в беседе с подполковником в отставке Дэниелом Дэвисом на YouTube экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
По его словам, Москва предупредила НАТО об ответе на нападение на российские территории. Эксперт подчеркнул, что ВС России знают, что бомбардировзиком, способным нести ядерное оружие, является F-15.
"Если русские увидят, как множество таких вот F-15 летит в их сторону, им, вероятно, придется ударить по всем нашим аэродромам", - сказал Макгрегор.
По словам экс-советника Пентагона, Москва не будет ждать, пока НАТО начнет бомбардировку ядерным оружием. Как считает Макгрегор, России придется разнести американские базы в Европе ядерными боеголовками.
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ядерное оружиеРОССИЯСШАНАТО
 
 
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