https://1prime.ru/20240605/rossiya-848862441.html

Разнести ядерными боеголовками. В США сделали неожиданное заявление

Разнести ядерными боеголовками. В США сделали неожиданное заявление - 05.06.2024, ПРАЙМ

Разнести ядерными боеголовками. В США сделали неожиданное заявление

Российские Вооруженные силы уничтожат авиабазы Североатлантического альянса, с которых взлетят истребители-носители ядерного оружия. Такое мнение выразил в... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T17:00+0300

2024-06-05T17:00+0300

2024-06-05T17:02+0300

ядерное оружие

россия

сша

нато

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы уничтожат авиабазы Североатлантического альянса, с которых взлетят истребители-носители ядерного оружия. Такое мнение выразил в беседе с подполковником в отставке Дэниелом Дэвисом на YouTube экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.По его словам, Москва предупредила НАТО об ответе на нападение на российские территории. Эксперт подчеркнул, что ВС России знают, что бомбардировзиком, способным нести ядерное оружие, является F-15."Если русские увидят, как множество таких вот F-15 летит в их сторону, им, вероятно, придется ударить по всем нашим аэродромам", - сказал Макгрегор.По словам экс-советника Пентагона, Москва не будет ждать, пока НАТО начнет бомбардировку ядерным оружием. Как считает Макгрегор, России придется разнести американские базы в Европе ядерными боеголовками.

https://1prime.ru/20240605/niderlandy-848849824.html

сша

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ядерное оружие, россия, сша, нато