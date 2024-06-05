https://1prime.ru/20240605/roznitsa-848870236.html

Оборот розничной торговли в России в апреле замедлил рост

Оборот розничной торговли в России в апреле замедлил рост - 05.06.2024, ПРАЙМ

Оборот розничной торговли в России в апреле замедлил рост

Оборот розничной торговли в России в апреле вырос на 8,3% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 11,1% в марте,... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T19:20+0300

2024-06-05T19:20+0300

2024-06-05T19:20+0300

экономика

оборот розничной торговли

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/82/841458254_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e87c28ebb46f3c4c3b07178817469eb.jpg

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в апреле вырос на 8,3% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 11,1% в марте, следует из данных Росстата. "Оборот розничной торговли в апреле 2024 года составил 4 351,3 миллиарда рублей, или 108,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-апреле 2024 года - 16 873,2 миллиарда рублей, или 109,9%", - говорится в докладе статистического ведомства. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями вырос в апреле на 6% и составил 2,078 триллиона рублей. В свою очередь оборот непродовольственной розницы увеличился на 10,5% - до 2,274 триллиона рублей. В апреле текущего года оборот розничной торговли на 96,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 3,6% (в апреле 2023 года - 95,7% и 4,3% соответственно).

https://1prime.ru/20240605/soglashenie-848836953.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оборот розничной торговли, россия