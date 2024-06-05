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Вице-премьер Казахстана назвал выгодным соблюдение санкций против России
Вице-премьер Казахстана назвал выгодным соблюдение санкций против России - 05.06.2024, ПРАЙМ
Вице-премьер Казахстана назвал выгодным соблюдение санкций против России
Астана выступает против антироссийских ограничительных мер, но соблюдает их, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, передает... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T16:46+0300
2024-06-05T16:46+0300
2024-06-05T16:57+0300
политика
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Астана выступает против антироссийских ограничительных мер, но соблюдает их, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, передает Zakon.kz."Мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения", — отметил он. Жумангарин добавил, что Казахстан не выдержит санкционного давления, поэтому страна продолжает сотрудничать с Соединенными Штатами и Евросоюзом. При этом политик подчеркнул, что из-за западных санкций против России Астана уже потеряли многие логистические и торговые связи.В ноябре 2023 года специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что Брюссель уважает позицию стран, в том числе Казахстана, которые сами не вводят антироссийские ограничения, но следят за их соблюдением.Ранее вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев сообщал, что денежные переводы из России в Казахстан стали обрабатываться с задержками, а некоторые местные банки и вовсе отказываются работать с Россией, включая крупнейший банк республики — Halyk Bank (Народный банк).По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
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санкции против рф, казахстан, россия, запад
Политика, санкции против РФ, КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ЗАПАД
Вице-премьер Казахстана назвал выгодным соблюдение санкций против России
Вице-премьер Казахстана: стране экономически выгодно соблюдать санкции против РФ
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ.
Астана выступает против антироссийских ограничительных мер, но соблюдает их, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, передает
Zakon.kz.
"Мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения", — отметил он.
Жумангарин добавил, что Казахстан не выдержит санкционного давления, поэтому страна продолжает сотрудничать с Соединенными Штатами и Евросоюзом. При этом политик подчеркнул, что из-за западных санкций против России Астана уже потеряли многие логистические и торговые связи.
В ноябре 2023 года специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что Брюссель уважает позицию стран, в том числе Казахстана, которые сами не вводят антироссийские ограничения, но следят за их соблюдением.
Ранее вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев сообщал, что денежные переводы из России в Казахстан стали обрабатываться с задержками, а некоторые местные банки и вовсе отказываются работать с Россией, включая крупнейший банк республики — Halyk Bank (Народный банк).
По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
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