https://1prime.ru/20240605/sanktsii-848866417.html

Санкции не сломили Россию и Венесуэлу, заявили в МИД

Санкции не сломили Россию и Венесуэлу, заявили в МИД - 05.06.2024, ПРАЙМ

Санкции не сломили Россию и Венесуэлу, заявили в МИД

Западные санкции не смогли сломить ни Россию, ни Венесуэлу, а только, наоборот, помогли укрепить самодостаточность экономики обеих стран. Об этом рассказал... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T17:50+0300

2024-06-05T17:50+0300

2024-06-05T17:56+0300

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Западные санкции не смогли сломить ни Россию, ни Венесуэлу, а только, наоборот, помогли укрепить самодостаточность экономики обеих стран. Об этом рассказал директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на сессии ПМЭФ "Россия — Венесуэла". По его словам, Москва и Каракас переживают непростой период в своем развитии, но "никакие происки и санкции не сломили ни россиян, ни венесуэльцев, а, напротив, они помогли народам наших стран, правительствам, бизнесменам найти внутренние силы для того, чтобы наращивать национальное производство, повышать самодостаточность экономики". Щетинин отметил, что отношения двух стран носят стратегический характер, при этом сотрудничество развивается на основах равноправия, уважения интересов. Делегацию Венесуэлы на ПМЭФ возглавил вице-президент по экономике, министр народной власти по вопросам промышленности и национального производства Хосе Феликс Ривас. Отмечается, что он примет участие в одной из из сессий в четверг, 6 июня.

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