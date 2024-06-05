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Путин: Россия преодолевает проблемы, которые создают западные санкции
Путин: Россия преодолевает проблемы, которые создают западные санкции - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин: Россия преодолевает проблемы, которые создают западные санкции
Санкции западных стран мешают, но Россия преодолевает проблемы, которые создают ограничения, заявил президент Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T22:40+0300
2024-06-05T22:40+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Санкции западных стран мешают, но Россия преодолевает проблемы, которые создают ограничения, заявил президент Владимир Путин. Президент в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Глава государства в ответ на соответствующий вопрос подчеркнул, что санкции, безусловно мешают, проблемы создаются. Но Россия их преодолевает, отметил он."То, что мы раньше в большом количестве закупали, когда мы столкнулись с тем, что нам нельзя закупать, приходится включать мозги, приходится обращаться к нашим не только производителям, но и нашим разработчикам", - сказал Путин.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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владимир путин, пмэф-2024, санкции против рф
Экономика, Владимир Путин, ПМЭФ-2024, санкции против РФ
Путин: Россия преодолевает проблемы, которые создают западные санкции
Путин заявил, что Россия преодолевает проблемы, которые создают западные санкции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Санкции западных стран мешают, но Россия преодолевает проблемы, которые создают ограничения, заявил президент Владимир Путин.
Президент в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
Глава государства в ответ на соответствующий вопрос подчеркнул, что санкции, безусловно мешают, проблемы создаются. Но Россия их преодолевает, отметил он.
"То, что мы раньше в большом количестве закупали, когда мы столкнулись с тем, что нам нельзя закупать, приходится включать мозги, приходится обращаться к нашим не только производителям, но и нашим разработчикам", - сказал Путин.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Путин дал совет Западу, как стать успешным