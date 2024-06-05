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В "Сбере" хотят привлечь ИИ к принятию решений по кредитам малому бизнесу - 05.06.2024, ПРАЙМ
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В "Сбере" хотят привлечь ИИ к принятию решений по кредитам малому бизнесу
В "Сбере" хотят привлечь ИИ к принятию решений по кредитам малому бизнесу - 05.06.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" хотят привлечь ИИ к принятию решений по кредитам малому бизнесу
Все решения по кредитованию малого и микробизнеса в Сбербанке к 2026 году будут приниматься с помощью искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости в | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T08:13+0300
2024-06-05T08:13+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Все решения по кредитованию малого и микробизнеса в Сбербанке к 2026 году будут приниматься с помощью искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. "По кредитам для малого и микробизнеса мы планируем достичь 100-процентного AI-охвата к 2026 году. Но, конечно, есть немало задач, которые требуют человеческого суждения и опыта, что ИИ-системам на текущем уровне развития недоступно. Например, это одобрение крупных кредитов или предоставление сложных структурированных продуктов для клиентов", - сказал топ-менеджер. Искусственный интеллект может дополнять процесс принятия решений в этих областях, но ему пока что сложно нести за них единоличную ответственность, то есть финальное слово остается за человеком, добавил он. В марте Ведяхин сообщал, что порядка 70% решений по выдаче кредитов юридическим лицам до конца этого года будет приниматься в Сбербанке с помощью искусственного интеллекта, и напомнил, что 100% кредитных решений по физлицам банк уже принимает с помощью ИИ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду.
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банки, ии
Экономика, Банки, ИИ
08:13 05.06.2024
 
В "Сбере" хотят привлечь ИИ к принятию решений по кредитам малому бизнесу

Ведяхин: решения в "Сбере" по кредитам субъектам МСП к 2026 г поможет принять ИИ

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Все решения по кредитованию малого и микробизнеса в Сбербанке к 2026 году будут приниматься с помощью искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.
"По кредитам для малого и микробизнеса мы планируем достичь 100-процентного AI-охвата к 2026 году. Но, конечно, есть немало задач, которые требуют человеческого суждения и опыта, что ИИ-системам на текущем уровне развития недоступно. Например, это одобрение крупных кредитов или предоставление сложных структурированных продуктов для клиентов", - сказал топ-менеджер.
Искусственный интеллект может дополнять процесс принятия решений в этих областях, но ему пока что сложно нести за них единоличную ответственность, то есть финальное слово остается за человеком, добавил он.
В марте Ведяхин сообщал, что порядка 70% решений по выдаче кредитов юридическим лицам до конца этого года будет приниматься в Сбербанке с помощью искусственного интеллекта, и напомнил, что 100% кредитных решений по физлицам банк уже принимает с помощью ИИ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду.
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