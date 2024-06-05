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В "Сбере" отметили двукратный рост числа счетов компаний в филиале в Индии - 05.06.2024, ПРАЙМ
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В "Сбере" отметили двукратный рост числа счетов компаний в филиале в Индии
В "Сбере" отметили двукратный рост числа счетов компаний в филиале в Индии - 05.06.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" отметили двукратный рост числа счетов компаний в филиале в Индии
Количество счетов корпоративных клиентов, открытых в индийском филиале Сбербанка, за первые четыре месяца текущего года выросло более чем вдвое по сравнению с... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T14:41+0300
2024-06-05T14:41+0300
сбербанк
счета
индия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Количество счетов корпоративных клиентов, открытых в индийском филиале Сбербанка, за первые четыре месяца текущего года выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов на ПМЭФ. "Большинство российских компаний для торговли с Индией предпочитают работать через Сбербанк, что отражается на показателях филиала банка в Индии. За первые четыре месяца 2024 года количество открытых в нем счетов корпоративных клиентов увеличилось на две трети, а по сравнению с тем же периодом прошлого года - более чем в два раза", - сказал он. По словам Попова, стабильно растет и количество проведенных филиалом банка в Индии транзакций юридических и физических лиц: за четыре месяца они выросли в три раза по сравнению с тем же периодом 2023 года. Большим спросом пользуются доступные физлицам переводы на счет в Индии из мобильного приложения банка – с начала года рост составил 40%. "В первом квартале 2024 года порядка 60% всех платежей за импорт из Индии в Россию прошли через "Сбер", и наша доля в двусторонней торговле продолжает расти. Средний чек платежей юридических лиц… за год увеличился на 14%", - отметил он. Зампред правления добавил, что Сбербанк верит в хорошие перспективы российско-индийских деловых связей и расширяет присутствие в Индии. За год число сотрудников филиала банка выросло в четыре раза, и по словам Попова, это "не предел". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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сбербанк, счета, индия, пмэф-2024
Сбербанк, счета, ИНДИЯ, ПМЭФ-2024
14:41 05.06.2024
 
В "Сбере" отметили двукратный рост числа счетов компаний в филиале в Индии

Попов: число счетов компаний в филиале Сбербанка в Индии за 4 месяца выросло вдвое

© Фото : Unsplash/ElleИндия
Индия - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© Фото : Unsplash/Elle
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Количество счетов корпоративных клиентов, открытых в индийском филиале Сбербанка, за первые четыре месяца текущего года выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов на ПМЭФ.
"Большинство российских компаний для торговли с Индией предпочитают работать через Сбербанк, что отражается на показателях филиала банка в Индии. За первые четыре месяца 2024 года количество открытых в нем счетов корпоративных клиентов увеличилось на две трети, а по сравнению с тем же периодом прошлого года - более чем в два раза", - сказал он.
По словам Попова, стабильно растет и количество проведенных филиалом банка в Индии транзакций юридических и физических лиц: за четыре месяца они выросли в три раза по сравнению с тем же периодом 2023 года. Большим спросом пользуются доступные физлицам переводы на счет в Индии из мобильного приложения банка – с начала года рост составил 40%.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Сбербанк повысит ставки по рыночным программам ипотеки на 1,5 п.п.
14:04
"В первом квартале 2024 года порядка 60% всех платежей за импорт из Индии в Россию прошли через "Сбер", и наша доля в двусторонней торговле продолжает расти. Средний чек платежей юридических лиц… за год увеличился на 14%", - отметил он.
Зампред правления добавил, что Сбербанк верит в хорошие перспективы российско-индийских деловых связей и расширяет присутствие в Индии. За год число сотрудников филиала банка выросло в четыре раза, и по словам Попова, это "не предел".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
СбербанксчетаИНДИЯПМЭФ-2024
 
 
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