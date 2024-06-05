https://1prime.ru/20240605/sberbank-848825078.html

В Сбербанке рассказали о процессе открытия филиала в Китае

В Сбербанке рассказали о процессе открытия филиала в Китае - 05.06.2024, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали о процессе открытия филиала в Китае

Процесс открытия филиала Сбербанка в Китае идет по установленному графику и регламенту, банк активно взаимодействует с Национальным управлением финансового... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T05:46+0300

2024-06-05T05:46+0300

2024-06-05T05:46+0300

экономика

сбербанк

филиал

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/45/842424543_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_a3febfe8d1570bc6ce5d85fdb0c36325.jpg

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Процесс открытия филиала Сбербанка в Китае идет по установленному графику и регламенту, банк активно взаимодействует с Национальным управлением финансового регулирования КНР, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления банка Александр Ведяхин. "Мы активно взаимодействуем с Национальным управлением финансового регулирования КНР, процесс идёт по установленному регламенту. И хочу сказать, что все регламентные сроки соблюдаются. Просто регламентные сроки у китайских коллег достаточно длинные, но мы идем в графике", - сказал он. В настоящее время только один российский банк имеет лицензию на проведение банковских операций на территории Китая. Это ВТБ, у которого есть филиал в Шанхае и представительство в Пекине. Сбербанк в прошлом году заявил о планах открыть филиал в Китае, такие намерения есть также у Альфа-банка. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду.

https://1prime.ru/20240531/sberbank-848696705.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, филиал, китай