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В Сбербанке рассказали о процессе открытия филиала в Китае - 05.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240605/sberbank-848825078.html
В Сбербанке рассказали о процессе открытия филиала в Китае
В Сбербанке рассказали о процессе открытия филиала в Китае - 05.06.2024, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали о процессе открытия филиала в Китае
Процесс открытия филиала Сбербанка в Китае идет по установленному графику и регламенту, банк активно взаимодействует с Национальным управлением финансового... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T05:46+0300
2024-06-05T05:46+0300
экономика
сбербанк
филиал
китай
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Процесс открытия филиала Сбербанка в Китае идет по установленному графику и регламенту, банк активно взаимодействует с Национальным управлением финансового регулирования КНР, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления банка Александр Ведяхин. "Мы активно взаимодействуем с Национальным управлением финансового регулирования КНР, процесс идёт по установленному регламенту. И хочу сказать, что все регламентные сроки соблюдаются. Просто регламентные сроки у китайских коллег достаточно длинные, но мы идем в графике", - сказал он. В настоящее время только один российский банк имеет лицензию на проведение банковских операций на территории Китая. Это ВТБ, у которого есть филиал в Шанхае и представительство в Пекине. Сбербанк в прошлом году заявил о планах открыть филиал в Китае, такие намерения есть также у Альфа-банка. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду.
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сбербанк, филиал, китай
Экономика, Сбербанк, филиал, КИТАЙ
05:46 05.06.2024
 
В Сбербанке рассказали о процессе открытия филиала в Китае

Ведяхин: процесс открытия филиала Сбербанка в Китае идет по графику

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Процесс открытия филиала Сбербанка в Китае идет по установленному графику и регламенту, банк активно взаимодействует с Национальным управлением финансового регулирования КНР, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
"Мы активно взаимодействуем с Национальным управлением финансового регулирования КНР, процесс идёт по установленному регламенту. И хочу сказать, что все регламентные сроки соблюдаются. Просто регламентные сроки у китайских коллег достаточно длинные, но мы идем в графике", - сказал он.
В настоящее время только один российский банк имеет лицензию на проведение банковских операций на территории Китая. Это ВТБ, у которого есть филиал в Шанхае и представительство в Пекине. Сбербанк в прошлом году заявил о планах открыть филиал в Китае, такие намерения есть также у Альфа-банка.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду.
 
ЭкономикаСбербанкфилиалКИТАЙ
 
 
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