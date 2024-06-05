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Россияне стали больше интересоваться рублевыми сбережениями, пишет СМИ

Россияне стали больше интересоваться рублевыми сбережениями, пишет СМИ - 05.06.2024, ПРАЙМ

Россияне стали больше интересоваться рублевыми сбережениями, пишет СМИ

Граждане РФ в текущем году нарастили сумму сбережений в рублях, сообщили "Известия" со ссылкой на результаты проведенного Сбербанком в преддверии ПМЭФ опроса. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T11:22+0300

2024-06-05T11:22+0300

2024-06-05T11:38+0300

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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Граждане РФ в текущем году нарастили сумму сбережений в рублях, сообщили "Известия" со ссылкой на результаты проведенного Сбербанком в преддверии ПМЭФ опроса.Исследование показало, что 77% опрошенных жителей РФ предпочли бы для вложений инструменты в российской валюте, а в 2023 году так считали 61,4% респондентов. Эксперты также отметили продолжающееся снижение интереса к доллару и евро. В них хотели бы вложиться 13,3% (ранее 17%) и 2,2% (ранее 3,3%) опрошенных. При этом наибольший интерес среди валют дружественных стран у россиян вызывает юань.Старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский пояснил изданию, что интерес к рублевым активам вызван прежде всего текущей ключевой ставкой ЦБ РФ, а также ожиданиями что период высоких ставок может продлиться довольно долго. Он сообщил, что на этом фоне взрывной рост показали биржевые фонды денежного рынка, которые дают доход на уровне ключевой ставки и депозитов. При этом деньги можно забрать в любой момент без потери дохода, добавил эксперт.По его словам, в течение года только в такие рублевые инструменты россияне вложили более 250 миллиардов рублей.

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инвестиции, рубль