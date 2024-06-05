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Россияне стали больше интересоваться рублевыми сбережениями, пишет СМИ - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Россияне стали больше интересоваться рублевыми сбережениями, пишет СМИ
Россияне стали больше интересоваться рублевыми сбережениями, пишет СМИ - 05.06.2024, ПРАЙМ
Россияне стали больше интересоваться рублевыми сбережениями, пишет СМИ
Граждане РФ в текущем году нарастили сумму сбережений в рублях, сообщили "Известия" со ссылкой на результаты проведенного Сбербанком в преддверии ПМЭФ опроса. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:22+0300
2024-06-05T11:38+0300
экономика
инвестиции
рубль
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Граждане РФ в текущем году нарастили сумму сбережений в рублях, сообщили "Известия" со ссылкой на результаты проведенного Сбербанком в преддверии ПМЭФ опроса.Исследование показало, что 77% опрошенных жителей РФ предпочли бы для вложений инструменты в российской валюте, а в 2023 году так считали 61,4% респондентов. Эксперты также отметили продолжающееся снижение интереса к доллару и евро. В них хотели бы вложиться 13,3% (ранее 17%) и 2,2% (ранее 3,3%) опрошенных. При этом наибольший интерес среди валют дружественных стран у россиян вызывает юань.Старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский пояснил изданию, что интерес к рублевым активам вызван прежде всего текущей ключевой ставкой ЦБ РФ, а также ожиданиями что период высоких ставок может продлиться довольно долго. Он сообщил, что на этом фоне взрывной рост показали биржевые фонды денежного рынка, которые дают доход на уровне ключевой ставки и депозитов. При этом деньги можно забрать в любой момент без потери дохода, добавил эксперт.По его словам, в течение года только в такие рублевые инструменты россияне вложили более 250 миллиардов рублей.
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инвестиции, рубль
Экономика, инвестиции, рубль
11:22 05.06.2024 (обновлено: 11:38 05.06.2024)
 
Россияне стали больше интересоваться рублевыми сбережениями, пишет СМИ

"Известия": почти 80 процентов россиян хотели бы хранить деньги в рублях

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Граждане РФ в текущем году нарастили сумму сбережений в рублях, сообщили "Известия" со ссылкой на результаты проведенного Сбербанком в преддверии ПМЭФ опроса.
Исследование показало, что 77% опрошенных жителей РФ предпочли бы для вложений инструменты в российской валюте, а в 2023 году так считали 61,4% респондентов.
Эксперты также отметили продолжающееся снижение интереса к доллару и евро. В них хотели бы вложиться 13,3% (ранее 17%) и 2,2% (ранее 3,3%) опрошенных. При этом наибольший интерес среди валют дружественных стран у россиян вызывает юань.
Старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский пояснил изданию, что интерес к рублевым активам вызван прежде всего текущей ключевой ставкой ЦБ РФ, а также ожиданиями что период высоких ставок может продлиться довольно долго.
Он сообщил, что на этом фоне взрывной рост показали биржевые фонды денежного рынка, которые дают доход на уровне ключевой ставки и депозитов. При этом деньги можно забрать в любой момент без потери дохода, добавил эксперт.
По его словам, в течение года только в такие рублевые инструменты россияне вложили более 250 миллиардов рублей.
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